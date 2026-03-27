『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」の情報は？ 公式「ゲーム平定のため動く虎杖たちの行く末は」
テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回が26日深夜、TBS系で放送された。第4期「死滅回游 後編」について、公式Xは「続報をお待ちください」と伝えられた。
【画像】3人同時に「領域展開！」 公開された『呪術廻戦』最終話の戦闘シーン
最終話にて「仙台結界」の物語が終えたが、公式Xでは「呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」は続く」とし、「ゲーム平定のため動く虎杖たちの行く末は第4期「死滅回游 後編」へ 続報をお待ちください」と告知された。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
【画像】3人同時に「領域展開！」 公開された『呪術廻戦』最終話の戦闘シーン
最終話にて「仙台結界」の物語が終えたが、公式Xでは「呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」は続く」とし、「ゲーム平定のため動く虎杖たちの行く末は第4期「死滅回游 後編」へ 続報をお待ちください」と告知された。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
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