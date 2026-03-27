【ＭＬＢ】大谷翔平 ユニホーム売り上げ３０か月連続１位 山本由伸は２位 日本勢のワンツーは史上初
ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）に昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）終了後からのレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ＷＳを２連覇したドジャースの大谷翔平投手（３１）がトップ、山本由伸投手（２７）が２位となった。日本選手が１、２位を占めるのは史上初の快挙だ。大谷は昨年まで３年連続で年間トップの売り上げを記録し、３０か月連続で首位を維持している。
３位はヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（３３）、４位はマリナーズのカル・ローリー捕手（２９）だった。ドジャースからは５位にムーキー・ベッツ内野手（３３）、７位のフレディ・フリーマン内野手（３６）、１２位にキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が入り、トップ２０に５人選手が入った。発表されたランキングは以下の通り。
１位＝大谷翔平（ドジャース）
２位＝山本由伸（ドジャース）
３位＝アーロン・ジャッジ（ヤンキース）
４位＝カル・ローリー（マリナーズ）
５位＝ムーキー・ベッツ（ドジャース）
６位＝ノーラン・アレナド（ロッキーズ）
７位＝フレディ・フリーマン（ドジャース）
８位＝ピート・アロンソ（オリオールズ）
９位＝ローマン・アンソニー（レッドソックス）
１０位＝ピート・クローアームストロング（カブス）
１１位＝カイル・シュワバー（フィリーズ）
１２位＝エンリケ・ヘルナンデス（ドジャース）
１３位＝ブライス・ハーパー（フィリーズ）
１４位＝ファン・ソト（メッツ）
１５位ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）
１６位＝フランシスコ・リンドア（メッツ）
１７位＝ロナルド・アクーニャ（ブレーブス）
１８位＝ポール・スキーンズ（パイレーツ）
１９位＝ジョシュア・ネーラー（マリナーズ）
２０位＝クリスチャン・イエリチ（ブルワーズ）