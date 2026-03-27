ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）に昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）終了後からのレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ＷＳを２連覇したドジャースの大谷翔平投手（３１）がトップ、山本由伸投手（２７）が２位となった。日本選手が１、２位を占めるのは史上初の快挙だ。大谷は昨年まで３年連続で年間トップの売り上げを記録し、３０か月連続で首位を維持している。

３位はヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（３３）、４位はマリナーズのカル・ローリー捕手（２９）だった。ドジャースからは５位にムーキー・ベッツ内野手（３３）、７位のフレディ・フリーマン内野手（３６）、１２位にキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が入り、トップ２０に５人選手が入った。発表されたランキングは以下の通り。

１位＝大谷翔平（ドジャース）

２位＝山本由伸（ドジャース）

３位＝アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

４位＝カル・ローリー（マリナーズ）

５位＝ムーキー・ベッツ（ドジャース）

６位＝ノーラン・アレナド（ロッキーズ）

７位＝フレディ・フリーマン（ドジャース）

８位＝ピート・アロンソ（オリオールズ）

９位＝ローマン・アンソニー（レッドソックス）

１０位＝ピート・クローアームストロング（カブス）

１１位＝カイル・シュワバー（フィリーズ）

１２位＝エンリケ・ヘルナンデス（ドジャース）

１３位＝ブライス・ハーパー（フィリーズ）

１４位＝ファン・ソト（メッツ）

１５位ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）

１６位＝フランシスコ・リンドア（メッツ）

１７位＝ロナルド・アクーニャ（ブレーブス）

１８位＝ポール・スキーンズ（パイレーツ）

１９位＝ジョシュア・ネーラー（マリナーズ）

２０位＝クリスチャン・イエリチ（ブルワーズ）