なぜ整形外科より整体が人気？ 整体と専門医を使い分けるコツ【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

整体やマッサージも上手に活用

症状が改善しないなら整形外科へ

私は元々、「医師でなければ腰痛は治せない」とは考えていません。人によっては整形外科で治らず、整体やマッサージでよくなる例もあります。科学的なエビデンスはとれませんが、整体などの効果がないとはいい切れないと思います。

実態として、腰痛で整体やマッサージへ行く人は多く、日本整形外科学会が行った調査では、整体や整骨、接骨院の利用者数が整形外科医院の来院者を上まわっています。その背景には、医療機関よりも気軽に利用できる親近感をはじめ、遅い時間まで営業している利便性があるのかもしれません。確かに若い世代の場合、仕事の関係でなかなか休めなかったり、家事や子どもの世話などで、平日の昼間に病院へ行く時間を確保するのが難しいとは思います。もちろん、整形外科にも検査設備の充実、専門医の診察などメリットはあるのですから、双方を上手に使い分けるのも１つの手です。

整体やマッサージへ通って治ればよし。なかなか症状が改善しない、もしくは悪化した場合は、医療機関へ行ってしっかりと検査し、診察を受ければよいでしょう。ただし、極端な痛み、発熱や足のしびれといった腰以外の症状を伴うケースは、腰椎椎体骨折（圧迫骨折）や腰椎椎間板ヘルニアなどの疾患が疑われます。原因を探るためにレントゲンやMRIでの検査が必要になるので、最初から医療機関を受診するようにしてください。

腰痛で病院に行く人は少ない！？

下のグラフは腰痛の人が医療機関よりも整体や整骨をより多く利用しているという調査結果です。若い世代を中心に、この傾向が強まっています。

治療に行った施設

※複数回答あり。 【出典】「腰痛に関する全国調査報告書2003年」をもとに作成、一部改変。

腰痛治療で整体や接骨院へ行く人が数多くいます。気軽に施術を受けられる身近さ、生活スタイルにマッチした営業形態などが、働き盛りの年代には利用しやすいのかもしれません。

整体やマッサージの上手な活用方法

整体やマッサージ、整骨・接骨院など、それぞれの特徴を生かした施術を理解し、医療機関も含めて上手に選び分けながら治療しましょう。

整体とマッサージのメリット

● 整体により筋肉の緊張状態が改善されると、姿勢の矯正効果や筋肉の柔軟性が生まれ、 腰痛の症状緩和が期待できます。

● マッサージは、もみほぐしによって筋肉を柔軟にし、血行も促進することで腰痛の症状緩和に繋がる可能性があります。

対症療法は整体やマッサージ 原因から対処するなら専門医

症状が治まればよいという対症療法であれば、整体やマッサージへ。腰痛の原因を探して対処するなら、脊椎専門医のいる整形外科医院などを受診してください。腰以外の症状を伴う場合や、整体やマッサージで病態が悪化、改善されない場合も同様です。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔