背中のこり・痛みの原因は背骨のゆがみ？改善に効く背骨コンディショニングのストレッチ法

背骨コンディショニングで背中のこりや痛みの予防・改善

急な痛みや強い痛みには注意が必要 なぜ背中がこるのか？猫背と「仙骨のゆがみ」の意外な関係

背中のこりは、背骨を支える筋力が弱く、背中が丸くなる猫背や胸椎の左右変位、捻転による神経の牽引や靭帯の拘縮が原因です。仙骨や腰椎のゆがみをそのままにしておくと、代償姿勢によって胸椎が後ろに突き出し（後弯）て、胸椎から出ている神経が引っ張られて伝導異常を起こし、こりや痛みが出ます。まずは、仙骨・脊椎のゆがみを正し、背骨を正しい位置で支えられる筋力をつけることが大切です。

激痛の引き金「星状神経節」の伝導異常とは？

背中に触ると強い痛みを感じたり、首を動かすと背中の上部に痛みが走る場合は、星状神経節の伝導異常が考えられます。星状神経節は、頚椎７番の下にある胸椎１、２番あたりに位置し、交感神経節の分岐点となる大きな神経節（神経細胞のかたまり）です。仙骨が後方変位し、代償姿勢で胸椎の後弯がきつくなると、この星状神経節が引っ張られて過緊張を起こします。なかには激痛のため、首が動かせなくなる人もいるほどです。

星状神経節に伝導異常が起きているときは、肩甲骨の間の胸椎２番の脇あたり、手を肩の上から背中に回して肩甲骨の内側の指先が届くあたりに張りを感じたり、上を向いたときにこの部分に痛みを感じます。手が届く位置にあるため、痛みを和らげようとしてここをもんだり、冷やしたりする人がいますが、反動でより痛みが強くなるため、注意しましょう。

注意！その背中の痛みは「重篤な病気」のサインかも

なお、背中の痛みは、首や肩のこりなどに影響されて比較的出やすい症状のひとつです。そのため症状が出ても軽く考えがちですが、背中の痛みは内臓機能の低下やがん・急性大動脈解離(きゅうせいだいどうみゃくかいり)などの重篤(じゅうとく)な病気のサインということもあります。強い痛みがあったり、痛みが続くようなら放っておかず、受診して確認しましょう。

考えられる背中の痛みが原因の主な病気

チェックリスト：考えられる内臓疾患（膵臓・心疾患・結石など）

・大動脈疾患

・大動脈解離

・すい臓疾患

・尿路結石

・脊椎圧迫骨折など

・胆管狭窄

・心疾患

・肺疾患

【実践】背中のこり・痛みを和らげる2つの矯正ストレッチ

【ゆるめる・矯正・神経ストレッチ体操】星状神経ストレッチ

背中のこりや痛みの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操① ゆるめる・矯正する部位：頚椎、星状神経

頚椎7番や頚椎の前（喉側）にある星状神経に働きかけて神経をほぐし、矯正します。頭の重みを使って肩甲骨を寄せることによって効果を高めます。

星状神経ストレッチ 体操のやり方

【1】両手を肩幅より広げて四つ這いになり、両足のつま先を立てます。両肘を90度に曲げ、できるだけ肩甲骨を寄せます。

【2】肘を90度に曲げたまま、頭を片側の腕の下へ揺らすようにして潜り込ませます。

︎片側を10往復したら、反対側も同じように行う。

星状神経ストレッチ 体操のポイント

肘は90度に曲げたまま、肩甲骨を意識しながら行います。

頭を腕の下に潜り込ませるのが難しければ、できるところまで行い、少しずつ可動域を広げていきます。

足かけ膝たおし：胸椎のねじれを正す

【矯正体操】足かけ膝たおし ストレッチ

背中のこりや痛みの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操② 矯正部位：胸椎

ゆがみのある胸椎に働きかけて、とくに胸椎6～8番のゆがみを矯正します。足をかけて立てた膝を倒すことで足の力が加わり、効率的に胸椎に働きかけ、胸椎のねじれを矯正することができます。

足かけ膝たおし ストレッチ体操のやり方

【1】背中の中央あたりに丸めたタオルを横向きにあてて仰向けになり、足を腰幅より広めに開いて膝を立てます。背中が痛い場合は、タオルを入れずに行います。

【2】片方の膝にもう一方の足を乗せます。乗せた足で脇腹をねじるように膝を立てた内側に倒します。

︎30往復行ったら、足を組み替えて同じように行う。

︎やりやすいほうに胸椎が捻れます。右がやりやすいと右捻転です。

【3】左右の差がなければ、【2】で終了です。やりずらかったほうのみをもう1度行います。これにより左右の捻転の矯正をします。

足かけ膝たおし ストレッチ体操のポイント

足を倒すときは、両肩が浮かないように注意します。

痛みがあったり膝が床につかない場合は、できる範囲で行い、少しずつ可動域を広げていきます。

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦