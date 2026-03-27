東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.22 高値184.48 安値183.97
184.99 ハイブレイク
184.73 抵抗2
184.48 抵抗1
184.22 ピボット
183.97 支持1
183.71 支持2
183.46 ローブレイク
ポンド円
終値213.03 高値213.31 安値212.70
213.94 ハイブレイク
213.62 抵抗2
213.33 抵抗1
213.01 ピボット
212.72 支持1
212.40 支持2
212.11 ローブレイク
スイス円
終値200.96 高値201.52 安値200.82
202.08 ハイブレイク
201.80 抵抗2
201.38 抵抗1
201.10 ピボット
200.68 支持1
200.40 支持2
199.98 ローブレイク
豪ドル円
終値110.05 高値110.92 安値109.90
111.70 ハイブレイク
111.31 抵抗2
110.68 抵抗1
110.29 ピボット
109.66 支持1
109.27 支持2
108.64 ローブレイク
NZドル円
終値92.07 高値92.64 安値91.91
93.23 ハイブレイク
92.94 抵抗2
92.50 抵抗1
92.21 ピボット
91.77 支持1
91.48 支持2
91.04 ローブレイク
カナダドル円
終値115.31 高値115.53 安値115.16
115.88 ハイブレイク
115.70 抵抗2
115.51 抵抗1
115.33 ピボット
115.14 支持1
114.96 支持2
114.77 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値184.22 高値184.48 安値183.97
184.99 ハイブレイク
184.73 抵抗2
184.48 抵抗1
184.22 ピボット
183.97 支持1
183.71 支持2
183.46 ローブレイク
ポンド円
終値213.03 高値213.31 安値212.70
213.94 ハイブレイク
213.62 抵抗2
213.33 抵抗1
213.01 ピボット
212.72 支持1
212.40 支持2
212.11 ローブレイク
スイス円
終値200.96 高値201.52 安値200.82
202.08 ハイブレイク
201.80 抵抗2
201.38 抵抗1
201.10 ピボット
200.68 支持1
200.40 支持2
199.98 ローブレイク
豪ドル円
終値110.05 高値110.92 安値109.90
111.70 ハイブレイク
111.31 抵抗2
110.68 抵抗1
110.29 ピボット
109.66 支持1
109.27 支持2
108.64 ローブレイク
NZドル円
終値92.07 高値92.64 安値91.91
93.23 ハイブレイク
92.94 抵抗2
92.50 抵抗1
92.21 ピボット
91.77 支持1
91.48 支持2
91.04 ローブレイク
カナダドル円
終値115.31 高値115.53 安値115.16
115.88 ハイブレイク
115.70 抵抗2
115.51 抵抗1
115.33 ピボット
115.14 支持1
114.96 支持2
114.77 ローブレイク