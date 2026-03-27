東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6886 高値0.6957 安値0.6876
0.7018 ハイブレイク
0.6987 抵抗2
0.6937 抵抗1
0.6906 ピボット
0.6856 支持1
0.6825 支持2
0.6775 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5762 高値0.5811 安値0.5750
0.5860 ハイブレイク
0.5835 抵抗2
0.5799 抵抗1
0.5774 ピボット
0.5738 支持1
0.5713 支持2
0.5677 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3861 高値1.3866 安値1.3806
1.3943 ハイブレイク
1.3904 抵抗2
1.3883 抵抗1
1.3844 ピボット
1.3823 支持1
1.3784 支持2
1.3763 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6886 高値0.6957 安値0.6876
0.7018 ハイブレイク
0.6987 抵抗2
0.6937 抵抗1
0.6906 ピボット
0.6856 支持1
0.6825 支持2
0.6775 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5762 高値0.5811 安値0.5750
0.5860 ハイブレイク
0.5835 抵抗2
0.5799 抵抗1
0.5774 ピボット
0.5738 支持1
0.5713 支持2
0.5677 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3861 高値1.3866 安値1.3806
1.3943 ハイブレイク
1.3904 抵抗2
1.3883 抵抗1
1.3844 ピボット
1.3823 支持1
1.3784 支持2
1.3763 ローブレイク