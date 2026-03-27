東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6886　高値0.6957　安値0.6876

0.7018　ハイブレイク
0.6987　抵抗2
0.6937　抵抗1
0.6906　ピボット
0.6856　支持1
0.6825　支持2
0.6775　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5762　高値0.5811　安値0.5750

0.5860　ハイブレイク
0.5835　抵抗2
0.5799　抵抗1
0.5774　ピボット
0.5738　支持1
0.5713　支持2
0.5677　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3861　高値1.3866　安値1.3806

1.3943　ハイブレイク
1.3904　抵抗2
1.3883　抵抗1
1.3844　ピボット
1.3823　支持1
1.3784　支持2
1.3763　ローブレイク