チョコレートになれる……？ なんか不気味な企画展『チャンプチャイムチョコレート』、その展示内容が明らかに［ホラー通信］
「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりGinzaNovo（東京都中央区）にて開催。続報が到着した。
本展は、「チャンプチャイムチョコレート」なる謎めいたチョコレートブランドの世界観を再現し、様々な資料を展示するもの。そのブランドは1934年に立ち上げられ、人々を魅了しながらもわずか５ヶ月で姿を消したとされる（※真偽不明）。発売当時のパッケージデザインや広告ポスターなど数多くの貴重な資料が展示されるそうなのだが、少し気になる情報も入ってきている。以下が、新たに到着した情報である。
＜体験できること＞
１．チャンプチャイムの歴史を学べる
２．チャンプチャイムグッズを買える
３．チャンプチャイムチョコレートになれる
１と２は分かる。でも３が、すごく気になりませんかね……。
本展については、「どのように受け取るか、また体験されるかについては、ご来場者様自身の判断と責任においてお楽しみください」との注意事項があることを付け加えておこう。
『Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)』
https://champchime.com
会期：2026年4月10日(金)〜 2026年5月15日(金)
会場：GinzaNovo 3F 特設会場（東京都中央区銀座 5-2-1）
入場料金：
平日 \2,100(税込)
土日祝 \2,400(税込)