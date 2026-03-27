「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりGinzaNovo（東京都中央区）にて開催。続報が到着した。

本展は、「チャンプチャイムチョコレート」なる謎めいたチョコレートブランドの世界観を再現し、様々な資料を展示するもの。そのブランドは1934年に立ち上げられ、人々を魅了しながらもわずか５ヶ月で姿を消したとされる（※真偽不明）。発売当時のパッケージデザインや広告ポスターなど数多くの貴重な資料が展示されるそうなのだが、少し気になる情報も入ってきている。以下が、新たに到着した情報である。

＜体験できること＞

１．チャンプチャイムの歴史を学べる

２．チャンプチャイムグッズを買える

３．チャンプチャイムチョコレートになれる

１と２は分かる。でも３が、すごく気になりませんかね……。

本展については、「どのように受け取るか、また体験されるかについては、ご来場者様自身の判断と責任においてお楽しみください」との注意事項があることを付け加えておこう。

『Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)』

https://champchime.com

会期：2026年4月10日(金)〜 2026年5月15日(金)

会場：GinzaNovo 3F 特設会場（東京都中央区銀座 5-2-1）

入場料金：

平日 \2,100(税込)

土日祝 \2,400(税込)