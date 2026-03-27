東京・豊島区のサンシャインシティ内にあるポケットモンスターのグッズなどを販売する店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で26日に発生した女性刺殺事件をめぐり、同店を運営する株式会社ポケモンは同日、店舗を当面の間、臨時休業とすることを発表した。

同社は「ポケモンセンターメガトウキョー＆ピカチュウスイーツ臨時休業のお知らせ」と題したプレスリリースを公開。「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内『ポケモンセンターメガトウキョー』にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と報告し「皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。営業の再開時期については、改めてお知らせするとしている。

事件は26日午後7時15分ごろ発生。アルバイト春川萌衣さん（21）が刃物で男に刺され死亡した。男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）。防犯カメラの映像などによると、広川容疑者はカウンターの中に入って、刃物で春川さんの首などを刺すと、自身の首も刺した。2人ともにカウンターの中で倒れており、意識不明で搬送されたが、病院で死亡が確認された。警視庁は殺人容疑で調べている。同庁によると2人は元交際関係で、以前に春川さんから相談を受け、容疑者をストーカー規制法違反容疑で逮捕していた。