２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９４．４８ドル（＋４．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７６．３ドル（－１７６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６７６７．１セント（－４６９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．００セント（－０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７３．７５セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６１．９１（＋５．５０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９４．４８ドル（＋４．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７６．３ドル（－１７６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６７６７．１セント（－４６９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．００セント（－０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７３．７５セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６１．９１（＋５．５０）
出所：MINKABU PRESS