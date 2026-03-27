代表でもクラブでも続く終盤起用、葛藤の日々も糧になる…FW町野修斗「どう調整するかはだいぶ分かってきた」
日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)は今季、ブンデスリーガで27試合中26試合に出場しているが、その大半は途中出場。葛藤のW杯イヤーを過ごし、イギリス遠征に合流してきた。
それでも、置かれた立場から活路を見い出している。日本代表でも現在、FW上田綺世(フェイエノールト)がエースに君臨する中、昨年9〜11月は6試合中5試合に出場し、いずれも途中出場。明らかにジョーカーとしての適性を試され、W杯へのサバイバルを争っている格好だ。
町野は自身の現状を次のように語る。
「もちろん選手なのでスタートから出るのは目標にするところではあるけど、チームの状況としては交代で流れを変えたり、締めに入ったりという役割が多い。ここまで途中交代が多いシーズンはなかなかないけど、そこの慣れ、どう調整していくかはだいぶ分かってきた。またこっち(代表)で数字も必要になると思うので、点でもそうだし、エネルギーをみんなに与えたい」
昨年11月のボリビア戦では途中出場からチームを活性化し、最後に先発した昨年6月のインドネシア戦以来となるゴールも記録。途中出場への慣れを結果に結びつけてきた点も好材料だ。「個人的にも数字が必要な時期だったし、あの時は(上田)綺世くんと(中村)敬斗で3人で入って流れを変えられたのもあって、そのいい感覚はまだある。途中から出た際には良いイメージを持って入れると思う」。今回の遠征に向けてもそう手応えを語る。
最近の森保ジャパンでは「1トップ2シャドー」といっても、ストライカータイプを複数並べる組み合わせにもトライしており、シャドータイプに負傷者が相次いでいる今回は幅を広げる絶好のチャンス。25日の練習ではシャドー起用が中心となっている中、「僕はそこまで2列目寄りの選手ではなく、1列目でよりボックス内に入って存在感が出る選手だと思っているので、そこの違いを出せるようにしたい」と明確な意図を持って活路を切り拓いていく構えだ。
前回カタールW杯は直前のEAFF E-1選手権でアピールし、続くドイツ遠征を経て追加招集でのメンバー入りを果たしたが、本大会は出番なし。今回の活動では3年半前からの成長を印象付けられるかが一つの鍵となる。
「前回はパッと出の勢いのある若手の中の一人だった。今はヨーロッパで戦いながら代表活動も参加しつつ、結果を残せるか残せないかであったり、そういうパフォーマンスを見られていると思う。まずはヨーロッパで、ブンデスでやりながら切磋琢磨できているのが大きい」
W杯でリベンジするために飛び込んだ欧州の舞台で、もがきながら積み上げてきたものは確か。まずは本大会にチャンスをつなげるべく、スコットランド・イングランドとの連戦シリーズに「素晴らしい相手を用意してもらっているので、どれだけできるか。全てをぶつけたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
それでも、置かれた立場から活路を見い出している。日本代表でも現在、FW上田綺世(フェイエノールト)がエースに君臨する中、昨年9〜11月は6試合中5試合に出場し、いずれも途中出場。明らかにジョーカーとしての適性を試され、W杯へのサバイバルを争っている格好だ。
「もちろん選手なのでスタートから出るのは目標にするところではあるけど、チームの状況としては交代で流れを変えたり、締めに入ったりという役割が多い。ここまで途中交代が多いシーズンはなかなかないけど、そこの慣れ、どう調整していくかはだいぶ分かってきた。またこっち(代表)で数字も必要になると思うので、点でもそうだし、エネルギーをみんなに与えたい」
昨年11月のボリビア戦では途中出場からチームを活性化し、最後に先発した昨年6月のインドネシア戦以来となるゴールも記録。途中出場への慣れを結果に結びつけてきた点も好材料だ。「個人的にも数字が必要な時期だったし、あの時は(上田)綺世くんと(中村)敬斗で3人で入って流れを変えられたのもあって、そのいい感覚はまだある。途中から出た際には良いイメージを持って入れると思う」。今回の遠征に向けてもそう手応えを語る。
最近の森保ジャパンでは「1トップ2シャドー」といっても、ストライカータイプを複数並べる組み合わせにもトライしており、シャドータイプに負傷者が相次いでいる今回は幅を広げる絶好のチャンス。25日の練習ではシャドー起用が中心となっている中、「僕はそこまで2列目寄りの選手ではなく、1列目でよりボックス内に入って存在感が出る選手だと思っているので、そこの違いを出せるようにしたい」と明確な意図を持って活路を切り拓いていく構えだ。
前回カタールW杯は直前のEAFF E-1選手権でアピールし、続くドイツ遠征を経て追加招集でのメンバー入りを果たしたが、本大会は出番なし。今回の活動では3年半前からの成長を印象付けられるかが一つの鍵となる。
「前回はパッと出の勢いのある若手の中の一人だった。今はヨーロッパで戦いながら代表活動も参加しつつ、結果を残せるか残せないかであったり、そういうパフォーマンスを見られていると思う。まずはヨーロッパで、ブンデスでやりながら切磋琢磨できているのが大きい」
W杯でリベンジするために飛び込んだ欧州の舞台で、もがきながら積み上げてきたものは確か。まずは本大会にチャンスをつなげるべく、スコットランド・イングランドとの連戦シリーズに「素晴らしい相手を用意してもらっているので、どれだけできるか。全てをぶつけたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)