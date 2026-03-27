21歳誕生日を初の日本代表で迎えたFW塩貝健人、自信深めた3日間「自分が一番点を取れるのは確か」
初招集された日本代表で21歳を迎えたFW塩貝健人(ボルフスブルク)が誕生日当日26日の練習後、報道陣の取材に応じ、「21歳になりたてから大事な試合があるのでそれに向けて良い準備をしている。しっかりこの2試合でアピールして、W杯の年なので頑張りたい」と意気込みを語った。
2005年3月26日生まれの塩貝は北中米W杯前最後の活動となる今回のイギリス遠征で日本代表に初招集。これまではロサンゼルス五輪世代の代表活動に参加していたが、一躍北中米W杯行きのサバイバルに食い込むチャンスを得た。
20歳の1年間はNECナイメヘンで短い時間ながら出場機会を掴み、今季前半戦だけで12試合7ゴールを記録。今年1月にはボルフスブルクへの完全移籍を果たし、目覚ましい飛躍を遂げる1年となった。
「ずっとこの1年は代表を意識してやってきて、21歳になるタイミングでアンダーじゃなくこっちの代表にいられるのは幸せなこと。しっかりここで結果を残してやるしかない」
21歳という年齢には「もう若くないなと。21歳ってもう歳取りたくないなという感じはある」と苦笑いの塩貝。前途洋々のキャリアを歩んでいるようにも思われるが、「サッカー選手の寿命を考えた時、32歳から35歳くらい、あと10年ちょっとしかできないから頑張んなきゃなと。やることやって頑張りたいなと思います」と決意を新たにしていた。
28日のスコットランド戦はA代表での初陣であり、21歳での初陣。A代表での3日間を通じて「自分が積み重ねてきたことは間違いないと分かった」と自信を深めているといい、その好感触を結果につなげていく構えだ。
「コミュニケーションを取りながらやれば僕のストロングを活かしてくれる上手い選手がいっぱいいるし、その中で自分が一番点を取れるのは確かなので、そこでチームに貢献できるように頑張りたい」
25日の布陣練習ではNECナイメヘン時代のチームメートであるFW小川航基とMF佐野航大とともに1トップ2シャドーを形成。先発で共演する可能性も浮上している。
「NECの3トップで出るのはずっと一緒にいたので嬉しい。航大君はずっといいアシストをくれていたし、航基くんも僕の特徴を知っているし、僕も航基くんの特徴を知っている。チームで積み重ねてきたことがこうやって代表で活かせるのはすごく嬉しいこと」
20歳の飛躍を導いた2人との関係性も強みに、期待の21歳は「どういうメンバーになるかはわからないけど、出たら航大くんからのアシストを決められれば」と活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
2005年3月26日生まれの塩貝は北中米W杯前最後の活動となる今回のイギリス遠征で日本代表に初招集。これまではロサンゼルス五輪世代の代表活動に参加していたが、一躍北中米W杯行きのサバイバルに食い込むチャンスを得た。
「ずっとこの1年は代表を意識してやってきて、21歳になるタイミングでアンダーじゃなくこっちの代表にいられるのは幸せなこと。しっかりここで結果を残してやるしかない」
21歳という年齢には「もう若くないなと。21歳ってもう歳取りたくないなという感じはある」と苦笑いの塩貝。前途洋々のキャリアを歩んでいるようにも思われるが、「サッカー選手の寿命を考えた時、32歳から35歳くらい、あと10年ちょっとしかできないから頑張んなきゃなと。やることやって頑張りたいなと思います」と決意を新たにしていた。
28日のスコットランド戦はA代表での初陣であり、21歳での初陣。A代表での3日間を通じて「自分が積み重ねてきたことは間違いないと分かった」と自信を深めているといい、その好感触を結果につなげていく構えだ。
「コミュニケーションを取りながらやれば僕のストロングを活かしてくれる上手い選手がいっぱいいるし、その中で自分が一番点を取れるのは確かなので、そこでチームに貢献できるように頑張りたい」
25日の布陣練習ではNECナイメヘン時代のチームメートであるFW小川航基とMF佐野航大とともに1トップ2シャドーを形成。先発で共演する可能性も浮上している。
「NECの3トップで出るのはずっと一緒にいたので嬉しい。航大君はずっといいアシストをくれていたし、航基くんも僕の特徴を知っているし、僕も航基くんの特徴を知っている。チームで積み重ねてきたことがこうやって代表で活かせるのはすごく嬉しいこと」
20歳の飛躍を導いた2人との関係性も強みに、期待の21歳は「どういうメンバーになるかはわからないけど、出たら航大くんからのアシストを決められれば」と活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)