「もう失うものは何もない」追加招集“29人目”でW杯サバイバルに滑り込んだDF橋岡大樹は「完璧」で序列を覆す
北中米W杯への最後のチャンスは“29人目”で巡ってきた。
日本代表DF橋岡大樹(ゲント)は当初、28人のメンバーリストには入っていなかったが、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)の負傷辞退による追加招集でイギリス遠征に合流。それでも25日の布陣練習では主力組とみられるチームの3バックの右に入っており、スコットランド戦で起用される可能性も高まるなか、最後のサバイバルに大きな決意を持って臨む。
昨年10月シリーズも追加招集でメンバー入りしたが、パラグアイ戦とブラジル戦で出番はなし。ブラジル戦で逃げ切りに入る局面ではベンチに控えていた橋岡ではなく、DF望月ヘンリー海輝(町田)が起用されており、厳しい序列ははっきりしているものの、誰の目にも光るようなパフォーマンスで評価を覆していく構えだ。
「僕自身、本当にギリギリ最後に入ったという感じで、でもそれも大枠のメンバーに入っているという意味だと思うので、W杯は何が起きるかわからないと思うし、常に準備しておくことが大切。W杯前に自分が見せられる最後(のチャンス)だと思うので、もう失うものは何もない。準備して、最高のパフォーマンスをしたい」
守備陣に負傷者が相次いでいるなか、求められるのは対人守備の安定感だ。「もう守備の部分で最初からだったら自分の対面にやられずにゼロで抑えるところ、途中からだったら勝っている状況だと思うし、後ろに強い選手が要るとか、(相手に)ヘディングの強い選手がいるとかで入ると思うので、そこで負けないのがタスク。そこを本当に完璧に、もう完璧にこなさないといけない」。あえて言葉で伝えられなくても、求められる仕事は強く認識している。
またピッチ外での仕事にも余念がない。
「まず僕の良さはチームの中でも声を出すところ、盛り上げるところもそうだし、何よりチームで全力でやっている姿を見せることがチームにとってもいいのかなと思うし、自分にとっても良いのかなと思うのでやっていきたい」
目指すのは単に明るさをもたらすだけではなく、チームの雰囲気を良くする真のムードメーカーだ。「締めるところは自分でパッと締めて、ちょっとしたプレーでも『ナイス』と声を出すことでも、チームの雰囲気は良くなると僕は思っている。他の人がそこに気を配っているかはわからないけど、自分は気を配ってやっていけたらなと思っています」。W杯3か月前、定着に燃える男が新たな風を吹き込んでいる。
(取材・文 竹内達也)
日本代表DF橋岡大樹(ゲント)は当初、28人のメンバーリストには入っていなかったが、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)の負傷辞退による追加招集でイギリス遠征に合流。それでも25日の布陣練習では主力組とみられるチームの3バックの右に入っており、スコットランド戦で起用される可能性も高まるなか、最後のサバイバルに大きな決意を持って臨む。
「僕自身、本当にギリギリ最後に入ったという感じで、でもそれも大枠のメンバーに入っているという意味だと思うので、W杯は何が起きるかわからないと思うし、常に準備しておくことが大切。W杯前に自分が見せられる最後(のチャンス)だと思うので、もう失うものは何もない。準備して、最高のパフォーマンスをしたい」
守備陣に負傷者が相次いでいるなか、求められるのは対人守備の安定感だ。「もう守備の部分で最初からだったら自分の対面にやられずにゼロで抑えるところ、途中からだったら勝っている状況だと思うし、後ろに強い選手が要るとか、(相手に)ヘディングの強い選手がいるとかで入ると思うので、そこで負けないのがタスク。そこを本当に完璧に、もう完璧にこなさないといけない」。あえて言葉で伝えられなくても、求められる仕事は強く認識している。
またピッチ外での仕事にも余念がない。
「まず僕の良さはチームの中でも声を出すところ、盛り上げるところもそうだし、何よりチームで全力でやっている姿を見せることがチームにとってもいいのかなと思うし、自分にとっても良いのかなと思うのでやっていきたい」
目指すのは単に明るさをもたらすだけではなく、チームの雰囲気を良くする真のムードメーカーだ。「締めるところは自分でパッと締めて、ちょっとしたプレーでも『ナイス』と声を出すことでも、チームの雰囲気は良くなると僕は思っている。他の人がそこに気を配っているかはわからないけど、自分は気を配ってやっていけたらなと思っています」。W杯3か月前、定着に燃える男が新たな風を吹き込んでいる。
(取材・文 竹内達也)