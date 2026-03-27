日本が入るW杯F組最終1枠はスウェーデンorポーランド!! イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナとの最終決戦へ:欧州PO準決勝
北中米ワールドカップ欧州予選は26日、プレーオフ準決勝を開催した。31日に行われる決勝はボスニア・ヘルツェゴビナ代表対イタリア代表、スウェーデン代表対ポーランド代表、コソボ代表対トルコ代表、チェコ代表対デンマーク代表に決まった。
勝者が日本代表も入ったW杯F組に進むパスB。準決勝ではポーランドがアルバニア代表に2-1の逆転勝利を収めて3大会連続出場に、スウェーデンはFWビクトル・ギェケレシュのハットトリックでウクライナ代表に3-1で勝利して2大会ぶりの出場に王手をかけた。
パスAではイタリアが北アイルランド代表を2-0で破り、3大会ぶりのワールドカップ出場まであと1勝。決勝ではウェールズ代表とのPK戦を制したボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。ボスニア・ヘルツェゴビナも3大会ぶりの出場が懸かる一戦になる。
日韓大会以来の出場を目指すトルコは、パスC準決勝でルーマニア代表を1-0で撃破。パスCもう一カードではコソボがスロバキア代表との打ち合いを4-3で制して初出場に王手をかけた。
パスDはチェコがアイルランド代表に2点を先取されるも追いつくと、PK戦を制して決勝進出を果たした。デンマークは北マケドニア代表に4-0の快勝。チェコは5大会ぶり、デンマークは3大会連続の出場を目指して決勝で対戦する。
▼パスA
[準決勝]
(3月26日)
[1]ウェールズ 1-1(PK2-4) ボスニア・ヘルツェゴビナ
[2]イタリア 2-0 北アイルランド
[決勝]
(3月31日)
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア
▼パスB
[準決勝]
(3月26日)
[3]ポーランド 2-1 アルバニア
[4]ウクライナ 1-3 スウェーデン
[決勝]
(3月31日)
スウェーデン vs ポーランド
▼パスC
[準決勝]
(3月26日)
[5]トルコ 1-0 ルーマニア
[6]スロバキア 3-4 コソボ
[決勝]
(2026年3月31日)
コソボ vs トルコ
▼パスD
[準決勝]
(3月26日)
[7]チェコ 2-2(PK4-3) アイルランド
[8]デンマーク 4-0 北マケドニア
[決勝]
(3月31日)
チェコ vs デンマーク
勝者が日本代表も入ったW杯F組に進むパスB。準決勝ではポーランドがアルバニア代表に2-1の逆転勝利を収めて3大会連続出場に、スウェーデンはFWビクトル・ギェケレシュのハットトリックでウクライナ代表に3-1で勝利して2大会ぶりの出場に王手をかけた。
日韓大会以来の出場を目指すトルコは、パスC準決勝でルーマニア代表を1-0で撃破。パスCもう一カードではコソボがスロバキア代表との打ち合いを4-3で制して初出場に王手をかけた。
パスDはチェコがアイルランド代表に2点を先取されるも追いつくと、PK戦を制して決勝進出を果たした。デンマークは北マケドニア代表に4-0の快勝。チェコは5大会ぶり、デンマークは3大会連続の出場を目指して決勝で対戦する。
▼パスA
[準決勝]
(3月26日)
[1]ウェールズ 1-1(PK2-4) ボスニア・ヘルツェゴビナ
[2]イタリア 2-0 北アイルランド
[決勝]
(3月31日)
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア
▼パスB
[準決勝]
(3月26日)
[3]ポーランド 2-1 アルバニア
[4]ウクライナ 1-3 スウェーデン
[決勝]
(3月31日)
スウェーデン vs ポーランド
▼パスC
[準決勝]
(3月26日)
[5]トルコ 1-0 ルーマニア
[6]スロバキア 3-4 コソボ
[決勝]
(2026年3月31日)
コソボ vs トルコ
▼パスD
[準決勝]
(3月26日)
[7]チェコ 2-2(PK4-3) アイルランド
[8]デンマーク 4-0 北マケドニア
[決勝]
(3月31日)
チェコ vs デンマーク