　北中米ワールドカップ欧州予選は26日、プレーオフ準決勝を開催した。31日に行われる決勝はボスニア・ヘルツェゴビナ代表対イタリア代表、スウェーデン代表対ポーランド代表、コソボ代表対トルコ代表、チェコ代表対デンマーク代表に決まった。

　勝者が日本代表も入ったW杯F組に進むパスB。準決勝ではポーランドがアルバニア代表に2-1の逆転勝利を収めて3大会連続出場に、スウェーデンはFWビクトル・ギェケレシュのハットトリックでウクライナ代表に3-1で勝利して2大会ぶりの出場に王手をかけた。

　パスAではイタリアが北アイルランド代表を2-0で破り、3大会ぶりのワールドカップ出場まであと1勝。決勝ではウェールズ代表とのPK戦を制したボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。ボスニア・ヘルツェゴビナも3大会ぶりの出場が懸かる一戦になる。

　日韓大会以来の出場を目指すトルコは、パスC準決勝でルーマニア代表を1-0で撃破。パスCもう一カードではコソボがスロバキア代表との打ち合いを4-3で制して初出場に王手をかけた。

　パスDはチェコがアイルランド代表に2点を先取されるも追いつくと、PK戦を制して決勝進出を果たした。デンマークは北マケドニア代表に4-0の快勝。チェコは5大会ぶり、デンマークは3大会連続の出場を目指して決勝で対戦する。

▼パスA

[準決勝]

(3月26日)

[1]ウェールズ 1-1(PK2-4) ボスニア・ヘルツェゴビナ

[2]イタリア 2-0 北アイルランド

[決勝]

(3月31日)

ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア

▼パスB

[準決勝]

(3月26日)

[3]ポーランド 2-1 アルバニア

[4]ウクライナ 1-3 スウェーデン

[決勝]

(3月31日)

スウェーデン vs ポーランド

▼パスC

[準決勝]

(3月26日)

[5]トルコ 1-0 ルーマニア

[6]スロバキア 3-4 コソボ

[決勝]

(2026年3月31日)

コソボ vs トルコ

▼パスD

[準決勝]

(3月26日)

[7]チェコ 2-2(PK4-3) アイルランド

[8]デンマーク 4-0 北マケドニア

[決勝]

(3月31日)

チェコ vs デンマーク