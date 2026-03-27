「ドジャースは北米事業のターボエンジン」

米大リーグのドジャースとカジュアル衣料品店「ユニクロ」が長期のパートナーシップ契約を結んだ。

「ＵＮＩＱＬＯ Ｆｉｅｌｄ ａｔ Ｄｏｄｇｅｒ Ｓｔａｄｉｕｍ」（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）という名称を球場内に掲示することが盛り込まれた。ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が２５日、読売新聞のインタビューに応じ、拡大を図る北米事業において、「ドジャースはターボエンジンみたいなもの」と期待した。（聞き手・ロサンゼルス支局 帯津智昭）

――パートナーシップ契約を結んだ理由は。

「ドジャースはファンを喜ばせるために何をやったらいいのか、いつも考えている。この辺りを我々は勉強する必要がある。ユニクロは米国の人に愛されるブランドにならないといけない。ドジャースの試合では球場に来ること自体が楽しい。そういうことを我々の店でもやりたい」

――今回の契約は北米事業の推進力になるか。

「ドジャースはターボエンジンみたいなもの。ドジャースの力と我々の力を合わせれば、２倍、３倍に、ひょっとしたら１０倍になるかもしれない」

――北米以外にも好影響はあるか。

「当然あると思う。ロサンゼルスは（米国では）中南米、アジアへの玄関口。ロサンゼルスに今からたくさんいい店を作る。中南米の人が買い物に来てくれたら、ぜひうちの国に（ユニクロに）来てもらいたい、というふうになるのではないか」

――ユニクロは社会貢献に力を入れている。

「社会貢献ができないような企業は外国に行ったらいけない。自分たちの金もうけになることだけをしていては、その国の人は誰も喜ばない。そこの社会や世界に何らかの貢献をする企業でないと歓迎されない」

――スポーツと経営には共通点がある。

「スポーツとビジネスは似ていると思う。両方ともチームでしないといけないし、勝たないとだめ。頑張って勝って、観客に次もまた見に来ようと思われないといけない。我々の場合は店に商品を買いに来る人のことを考えないといけない」

――ドジャースの魅力は。

「初めてメジャーリーグで黒人選手を入団させた。勇気のいることだ。野茂英雄投手が日本のプロ野球で反対される中、ドジャースに来て大活躍した。勇気を持って壁を破る人が必要で、ドジャースはその援助をしてきた」

――絶大な人気を誇る大谷をどう見ているか。

「心も、技術も、体力も、しかも頭もいい。全部そろっている。記者会見でも全部が模範回答。一つも無駄な言葉もないし、不十分な言葉もない。不調な時でもよく考えて、好調に変える。チーム全体のことを考え、チームが勝つために何をやればいいか、リーダーシップを発揮しているのもすごい。（その姿勢には）学ぶところがある。彼が経営をしたら、一流の経営者になるんじゃないかな」

スポーツと深い関わり

ユニクロはスポーツとの関わりを深めている。国民栄誉賞を受賞した車いすテニスの国枝慎吾さんが２００９年にプロ転向した際には、同社初のグローバルブランドアンバサダーとして迎え、その後の活躍を支えた。同アンバサダーには、男子テニスの錦織圭やロジャー・フェデラーさんらも名を連ねている。

昨年１１月には、日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチローさん、錦織、サッカー元日本代表の内田篤人さんをコーチ役として、子どもたちを対象にしたスポーツ体験イベントを開いた。