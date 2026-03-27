元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が、誕生日を報告し、親子ショットを公開した。

丸山は４３歳の誕生日を迎えた２６日、自身のインスタグラムを更新。「本日３月２６日に、お誕生日を迎えました 早いもので生まれてから４３年目です」と記し、夫で元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏、３歳になった長女との家族ショットなどを投稿。

「母親になってからより親のありがたさを感じてます。こんなふうに私を愛してくれてるんだなとか、当たり前のように感じてしまいがちですが、今私が娘を思うのと同じ気持ちなんだなと。そう考えると父と母を愛おしく思うし、これからもっともっと大切にしたいとと感じます ４３歳は新たなことを挑戦したり、好きな絵をたくさん描きたいし、あとはワールドカップもあるし、楽しくなる年な気がします」と記述。

「父と母にありがとう、そして本並さん、ありがと。いつもたくさんの愛をくれます 私もたくさん返していきたいです そして、さんまさん。さんまさん 芸人さん、とお仕事したいという夢が引退してからずっと叶ってます。これから先も私の真ん中にいるさんまさん、よろしくお願いします」とつづり、明石家さんまとのショットもアップした。

丸山は２０２０年９月に本並氏との結婚を発表。２３年２月２１日に第１子女児を出産した。