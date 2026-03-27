◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝 スウェーデン３―１ウクライナ（２６日）

欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。スウェーデンはウクライナに３―１で勝利し、日本と同グループとなるＦ組の“ラスト１枠”入りに王手をかけた。

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８強入りした２００６年大会以来、２度目のＷ杯出場を目指したウクライナの敗退が決まった。

前半６分に先制される苦しい展開となり、攻勢の場面もありながら１点が遠く、０―２の後半２８分にＰＫを決められ万事休すとなった。終盤に１点を返したものの、追い上げムードとはならず、無念の敗退となった。

この日はホーム扱いでの試合開催となったものの、ロシアによる侵攻の影響で国内での実施は叶わず、スペイン・バレンシアでの中立地開催となった。それでも多くのサポーターが来場したものの、スウェーデンに屈して勝利はならず。祖国に吉報を届けることはできなかった。

３１日に行われる決勝で、スウェーデンはポーランドと対戦。勝者がＷ杯出場決定となり、１次リーグで日本、オランダ、チュニジアと同組に入る。日本とは第３戦で対戦する。