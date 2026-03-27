元プロレスラーでタレントの北斗晶が26日、自身のインスタグラムを更新。関西の若手イケメンアナウンサーと記念撮影をしたことを報告した。



【写真】岩田明子氏、イケメンアナとうれしそうな笑顔でパチリ

「関西テレビの【旬感LIVEとれたてっ！】いい仲間に囲まれて埼玉からは遠い大阪で生放送をやらせていただいております（藤本景子アナが休みで寂しかったけど）」と出演番組を紹介。



「そしていつも中継先からのレポートでしか見たことのない関テレのホープ秦令欧奈アナを生で初めて見ました～！（偶然、廊下ですれ違ったのよ。）可愛い青年でございます」と喜んだ様子。「政治ジャーナリストの岩田明子ちゃんと2人で可愛い秦令欧奈アナとせっかくなので記念写真」とつづり、笑顔の3ショット写真を添えた。



「ところで皆さん、この関テレのルーキー【秦令欧奈】アナの名前読めますか!?」と問いかけ、「私は正直、恥ずかしながら読めなかった」と記した。



秦令欧奈アナウンサーは「はだ・れおな」と読み、2000年７月13日生まれ、25歳。東京都出身。慶応大学卒業後、2024年４月関西テレビ入社するや、そのアイドルのようなルックスが話題となった。



（よろず～ニュース編集部）