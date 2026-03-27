広島で現役時代にプレーし、監督としても４シーズンにわたってチームを指揮したマーティー・ブラウン氏（６３）がデイリースポーツの取材に応じ、新井貴浩監督（４９）にエールを送った。２００６年から２年間、監督と主軸選手の間柄だった２人。変革期のチームで采配を振った“先輩”は、荒波に立ち向かう現コイ将の背中を強く押した。

もう２０年も前の話なのに記憶は鮮明だ。「新井はどんな選手だったか」。そんな問いに対し、ブラウン氏は昨日のことのように、０６年の最終戦での出来事を話し始めた。

「新井はあと２打点で１００打点だった。そんな中、（新井の）前に打っていた梵（英心）が塁に出て、彼が盗塁を決めて。もう１人塁に出て新井がヒットを打って１００打点に到達した。新井は自分が当初、思っていた通りの成績を残した」

今も色あせないカープ監督時代の記憶。そのページをめくると、背番号２５が見せた無類の勝負強さが刻まれていた。

ブラウン氏は同年からチームを指揮。その時の主砲が新井（現監督）だった。「黒田（博樹）と新井という投打のリーダーがいて、新井の場合は自分の意見をどんどん話してきた」と振り返る。高いコミュニケーション能力に触れ、「こいつは将来もし監督になれば良い監督になるだろうな」と思い描いていた。

当時のチームは緒方孝市と前田智徳は３０代後半に入り、黒田と新井も中堅の域に足を踏み入れていた。「自分が監督としてカープに来た時、チームは変革期にあった」。在任４年の間、若手を積極起用し、梵や前田健太らが頭角を現した。結果は４年連続Ｂクラスだったが「あそこで築いた土台があったから、チームがあの後に良い方向にいったと自分では考えている」と胸を張る。

若手を育てていく上でチームは成熟期と変革期を繰り返す宿命にある。２０年前の自分と同じように今、新井監督は変革期のチームを率いている。ブラウン氏は「良い時期に新井は監督をしていると思う」と語り、「なぜなら、新井は選手として素晴らしい成績を残し、誰からも愛される人格者でもある。監督として何をやろうとしているのか、はっきり言葉にすることで、選手も監督・新井についていこうとなるんじゃないか。新井は今の時期にふさわしい監督だ」とうなずいた。

かつての愛弟子へ最後に「ガンバレ！」と日本語でエールを送った。遠く離れた米国の地から新井カープの躍進を願っている。

◆マーティー・ブラウン（Ｍａｒｔｙ Ｂｒｏｗｎ）１９６３年１月２３日生まれ、米国オクラホマ州出身。６３歳。現役時代は１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。８５年度ドラフト１２巡目でレッズと契約。８８年メジャー初出場を果たし、９０年はオリオールズでプレー。メジャー実働３年で３５試合出場にとどまる。９２年に広島入りし、同年チーム最多タイの１９本塁打、翌年９３年は２位タイの２７本塁打と活躍。日本通算２５７試合、打率・２５６、５０本塁打、１６５打点。０６年から４年間にわたり広島の監督を務めた。１０年は楽天の監督に転じ、同年限りで退団、帰国した。ＮＰＢ監督通算３１８勝３８２敗１９分け、勝率・４５４。通算１２度退場はプロ野球２位（最多はタフィ・ローズ１４度）。現在は米国ミズーリ州で野球教室「Ｂｒｏｗｎ’ｓ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ」を運営。