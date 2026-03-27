連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が3月27日に最終回を迎えた。小泉セツと小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルとした、雨清水トキ（郄石あかり）と、雨清水八雲ことヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常を描き続けた本作。物語は、トキが亡き夫・ヘブンとの日々を綴った『思ひ出の記』が出版されるところで幕を閉じた。

【写真】「笑わせようとしたらあかん」という名言をふじきさんに伝えた「ばけばけ」出演俳優の名場面

トキが懐かしむ、ヘブンとの「他愛もない、スバラシな」毎日。『思ひ出の記』の装丁を背景に、トキの回想を映し出すエンドロールでは、時にクスリとさせられ、時に爆笑させられた「あのシーン、このシーン」が流れた。本編で見た時にはあんなに笑ったシーンなのに、トキと一緒にそれらを振り返れば、なぜだか涙が止まらない。

『ばけばけ』を貫いた、こうした「泣き笑い」の「笑い」の部分は、いかにして生まれたのか。脚本を手がけた、ふじきみつ彦さんに聞いた（全2本の1本目／続きを読む）。



ふじきみつ彦さん

――朝ドラという老若男女が視聴する枠で「笑いの匙加減」って、すごく難しいと思うのですが、『ばけばけ』はその塩梅が絶妙でした。どんなことを心がけて書かれましたか？

「うまく伝わった作品」と「伝わってなかったかもしれない作品」

ふじきみつ彦さん（以下、ふじき） 実をいうと、「朝ドラだからこうしよう」ということはあまりなくて、今までの僕の脚本の書き方からほぼ変えていないんです。「こういうことを書いたら、朝ドラっぽくないのかな」みたいなことを一切考えずに書ける環境を、スタッフの皆さんが作ってくださったのがありがたかったです。

制作統括の橋爪（國臣）さんと、チーフ演出の村橋（直樹）さんにとても感謝しています。おふたりが「ふじきに脚本を書かせるのであれば」と、腹を括ってくれたというか、僕に合わせてくれたというか。

――キーパーソンのおふたりがふじきさんの作家性を深く理解して、ドラマ作りをしてくれたと。

ふじき 制作が決まってすぐの頃、村橋さんが、僕が過去に書いた作品を見て、僕の意図が「うまく伝わった作品」と「伝わってなかったかもしれない作品」を仕分けして、僕に聞いてきたんです。「あの作品って、ふじきさんとしてはどうでした？ 好きでしたか？」「思ったとおりに現場に伝わってました？」と。僕が「こういう本だったら、これぐらいの笑いを求めている」という塩梅の確認を、最初にしてくれたんですね。それを村橋さんが他のスタッフさんやキャストの皆さんに伝えてくれました。

――2025年の放送開始直前、村橋さんに取材した際に「長年ふじきさんと一緒に舞台をやってきて、ふじき脚本を最も理解している岡部たかしさん（トキの父・司之介役）のお芝居をお手本にしてくださいと、キャストの方々がクランクインするたびに伝えた」という主旨のことをおっしゃっていました。

ふじき 僕の書いたものが映像になる時に危惧しているのは、「笑わせるように演出したり、笑わせようと芝居をしたりすること」。そうなっちゃうと、僕が思っているものとは「間」もズレるし、台無しになるパターンが起こり得るな、と。

ドヒャーッ！ っていうギャグを書いていたなら、「笑わせるように」演出するのが正解だと思うんです。そのあたりのニュアンスはちょっと微妙で、言葉にしづらいところではあるんですが。その「トーン」みたいなところが伝わっていたらいいな……と思いながら書いているんですけど、それが『ばけばけ』ではきちんと現場に伝わっていて。

――「トーン」と「間」を守るために、編集も重要だったりしますか？

ふじき 台本の第2稿、3稿の段階で尺がオーバーしているとなると、本打ち（脚本打合わせ）の場で「どこを切るか」という話になるんです。たとえば2人以上の人物が会話をしている場面の「シーン尻」で、二言、三言、わりとどうでもいい台詞があったとします。

普通ならまず「カット候補」になるところ、村橋さんは「でもこれ『ばけばけ』だから、ふじきさんの本だから」と、台本上では残してくれるんです。僕はわりと演出の気持ちを優先しちゃうので、「ここは残してください」と言えないタイプなんですが（笑）。それで、「編集で詰められるところは後で探すとして、撮るだけ撮ってみよう」と。村橋さんが演出担当でない週でも、細かくコントロールしてくださっていました。

「『どうでもいいこと』が僕の脚本では生命線」

――『ばけばけ』は「シーン尻」や、15分の最後のカットが独特でしたよね。

ふじき 僕の好きな「シーン尻」は第14週（「カゾク、ナル、イイデスカ？」／村橋直樹チーフD演出）で、出雲大社でヘブンと結婚の誓いを立てて帰ってきたトキが、松野の家族にそれを言おうとして、なかなか言い出せないというくだり。フミ（池脇千鶴）、司之介、勘右衛門（小日向文世）はヤモリに夢中で、「あ！ ヤモリ」「ヤモリ？」「親子のヤモリじゃ」という3人のやりとりでシーンが終わっています。

この週は、金曜日の回に結婚披露パーティーという大事なシーンもあるのに、決定稿の段階で40分も尺がオーバーしてしまっていたんです。全体的に切ったり詰めたりしなきゃいけないところ、ヤモリは残った。村橋さんは、「必要なところだけを残していく編集方法は『ばけばけ』に限っては正解じゃない」と言って、どうでもいいところをなるべく残そうとしてくれていました。「笑い」に関して言うと、そこはとても大きかったと思います。「どうでもいいこと」が僕の脚本では生命線だったりするので。

――台詞を書く時、「笑い」というポイントにおいてのこだわりを教えてください。

ふじき いちばん気をつけたのは、英語混じりの日本語を話すヘブンの台詞。「片言」であること、うまく喋れないことを笑いにすることは、絶対にしないと決めていました。

――個人的には、むしろヘブンが英語で話す場面のほうが面白いシーンが多かった印象があります。英語のディクテーションの授業の教材に、錦織（吉沢亮）に向けた愚痴を使うとか。視聴者から人気が高く、ふじきさんご自身もお気に入りという第8週（「クビノ、カワ、イチマイ。」／松岡一史D演出）の、「ビア（beer）」のシーンもそうでした。

ふじき 「What's this？」とか「Not カマー！ Beer,beer！」とか（笑）。台本をきっちりと体現してくれたトミーさんが素晴らしかったです。あのシーン、郄石さんの「カマー」「ヒエー」「ゴマー」とかの言い方は面白かったんですけど、現象自体は特に面白いというものではなくて。書きながら「こうなるだろうな」というのはわかるんです。あそこは、ヘブンが真面目に、本当に困惑している感じが面白いんですよね。「いや違うんだ！ わかってくれよ」「これじゃないだろう！」みたいなところが。

僕は脚本を書く時、やってる本人たちはいたって真面目なんだけれど、傍から見ればちょっとズレてたり滑稽だったりする、ということを大事にしていて。「ビア」のシーンも、郄石さんとトミーさんが真面目にやってくれたのが面白かったですね。

――「ジゴク」「シブシブ」「アバヨ！」とか、銀二郎（寛一郎）にちょっと嫉妬して「フトン」と呼ぶとか、ヘブンのワードチョイスも面白かったです。こういうワードは普段から書き溜めていたりするのでしょうか。

ふじき 僕はそれをやらないんです。脚本を書きながら浮かんでくることがほとんどです。キャラクターが自然に喋り出して、「この人だったらこう言うだろう」という言葉を書かせてくれるというか。「あれを言わせよう」と狙って書いたりすると、結局嘘の言葉になっていくので。

「『こういうこともする人だよな』と思って（笑）」

――「異人だから」ではなく、ヘブンだからこその言葉であると。「やってる本人大真面目」で思い出されるのがやはり、第2週（「ムコ、モラウ、ムズカシ。」／村橋直樹チーフD演出）でトキのために司之介が散切り頭にしてきたお見合いのエピソードです。あそこでも村橋さんは、北川景子さん（タエ役）や堤真一さん（傳役）に「岡部さんを真似してください」とおっしゃったそうですが。

ふじき それで皆さんすぐに掴んでいただいたことが映像を見てもわかって、ありがたかったです。でも岡ちゃんの芝居って、松野家・雨清水家を演じる皆さんの中でもひときわ大きいんですよね。司之介なりに真面目に生きてはいるんだけれど。

これはまだ司之介が髷を結っているシーンですが、松野家の3人に席を外させて、傳とタエがトキに婿を取ることをやめて嫁入りを勧めるシーン。「あのあの話」をするのではないかと気が気でない司之介が、立ち聞きをするために部屋に近づく際、「抜き足差し足」みたいな感じで大股で歩いてるんです。だけど、僕はそんな指示を台本には書いてなくて。予告編であの大股歩きを見た時、「こういうこともする人だよな」と思って（笑）。

――「ふじき脚本作品の演者のお手本」なのに。

ふじき 結構ギリギリの線を攻めてるんだけど、岡ちゃんが台本から読みとった「ここまでなら」というラインの中でやっているのがわかるので、信頼を置いていました。「うわ、何やってんだよ」とは全然ならない。ちゃんと司之介として見ていられました。

――演劇ユニット「切実」をはじめ、長年苦楽を共にしてきた岡部たかしさんと、若い頃「笑い」について談義したというようなことはありましたか？

「『狙ってる』『笑わせようとしてる』みたいなことはすべきじゃない」

ふじき 30代の頃、岡ちゃんがよく言っていて覚えているのが、「笑わせようとしたらあかん」という言葉。僕も昔は、演劇とコントの融合みたいな脚本を書く時、岡ちゃんに「唐突で意味のない台詞」を渡していたことが多分にあったと思うんですね。当時の僕は「とにかく笑いを取らなきゃ」みたいなことにとらわれていました。だけどある時、岡ちゃんから「この台詞だと、なんで俺がここに立っているのか、わからなくなる」と言われたんです。

やっぱり彼は役者だから、キャラクターの造形を無視した台詞は「堂々と言えない」と。逆を言えば、キャラクターとしてそこにしっかりと立ってさえいれば、何も怖いものはない。スベるとかスベらないの話じゃなくて、その人物として真面目に生きているがゆえに「つい言っちゃった言葉」。それがたまたま笑えるものだったりするし、笑えなくたっていい。そこを目指すべきなんだと。

――「その人として立っているからこその台詞が面白い」というのは、まさに『ばけばけ』が大事にしてきた「笑い」に通じますね。

ふじき だから僕も「狙ってる」「笑わせようとしてる」「笑いを待ってる」みたいなことはすべきじゃないと、ずっと胸に刻みながら脚本を書いています。僕よりも岡ちゃんのほうが演劇歴はずっと長くて、彼から教わったことはたくさんあります。

〈「郄石さんのままやってくれてありがとうございました」『ばけばけ』脚本家・ふじきみつ彦が驚いた郄石あかりの“本当のすごさ”《きょう完結》〉へ続く

（佐野 華英）