『おは朝』元レギュラーがサプライズ登場 きょう卒業の岩本計介アナに労い
ABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が27日、生放送され、同日をもってABCテレビの岩本計介アナウンサーが卒業した。番組にはサプライズゲストが登場した。
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川がサプライズで駆けつけた。「岩本さん11年間お疲れ様でしたー」と労いの言葉とともに登場。岩本アナらとハイタッチした。
番組で岩本計介アナの卒業式を行った。視聴者の代表者やこれまで番組で共演したゆかりの人たちが登場し岩本アナへの送辞の言葉を述べた。また、血液の病気で入院生活を余儀なくされ、車椅子で岩本アナと大阪・関西万博を訪れた少年が登場。歩いて現れた少年に岩本アナも感激していた。
また、卒業企画として行った世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」の模様を届けた。ネパールに到着して12日目、日の出までのタイムリミットが迫る中、岩本アナは無事に登頂を成功させた。
番組ラストには番組を引き継ぐ古川昌希アナがラジオから駆けつけ、花束を贈呈。最後に挨拶を求められ「11年、ありがとうございました。実はまだ完全に実感がないというか…。不思議な感覚。それだけ『おはよう朝日です』が11年間で生活の一部になってきた。一つ心の中に確信あるのは、やり残したことはない！」と断言。後任を古川アナが引き継ぐことに「大きな大きな安心要素になってます！」と信頼を寄せた。
岩本アナは最後に視聴者への感謝の言葉を述べ、「お忘れ物ありませんね。きょうも元気でいってらっしゃい」といういつものコメントで締めくくった
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川がサプライズで駆けつけた。「岩本さん11年間お疲れ様でしたー」と労いの言葉とともに登場。岩本アナらとハイタッチした。
また、卒業企画として行った世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」の模様を届けた。ネパールに到着して12日目、日の出までのタイムリミットが迫る中、岩本アナは無事に登頂を成功させた。
番組ラストには番組を引き継ぐ古川昌希アナがラジオから駆けつけ、花束を贈呈。最後に挨拶を求められ「11年、ありがとうございました。実はまだ完全に実感がないというか…。不思議な感覚。それだけ『おはよう朝日です』が11年間で生活の一部になってきた。一つ心の中に確信あるのは、やり残したことはない！」と断言。後任を古川アナが引き継ぐことに「大きな大きな安心要素になってます！」と信頼を寄せた。
岩本アナは最後に視聴者への感謝の言葉を述べ、「お忘れ物ありませんね。きょうも元気でいってらっしゃい」といういつものコメントで締めくくった