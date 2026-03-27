川島明、『ラヴィット！』にまつわる“ウワサ”を否定「変えません！」
お笑いコンビ・麒麟の川島明がMCを務める、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。『ラヴィット！』にまつわる“ウワサ”について言及した。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
オープニングテーマの「ヒューマニティ！」をサンボマスターがスタジオで生披露し、「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日を彩ったこの日の放送。“ラヴィット！ファン”を公言するドラムスの木内泰史は、そのままスタジオに残り、パネラー席に座ることに。
いつも通りメンバー紹介を進めるなかで、木内は「ネットでウワサを見たんですけど、1ヶ月前ぐらいに…その『ラヴィット！』がリニューアルするって（書いてあって）…」と切り出し、「僕たちの歌、変わっちゃうんじゃないかなって？」とぶっこみ。「この1ヶ月、一睡もしてない（笑）」と不安な思いを語った。
この疑問に川島は「これがファイナルライブじゃないかって、1ヶ月寝てない…」と木内の思いを確認し、「大丈夫。主題歌変えません！」と断言。スタジオは大歓声につつまれ、木内は「主題歌、変わんねーぞー！」と絶叫。川島は続けて「このままサンボマスターさんの力を借りながら、頑張らせていただきます」と改めて伝え、木内はホッとした笑顔を見せていた。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
オープニングテーマの「ヒューマニティ！」をサンボマスターがスタジオで生披露し、「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日を彩ったこの日の放送。“ラヴィット！ファン”を公言するドラムスの木内泰史は、そのままスタジオに残り、パネラー席に座ることに。
この疑問に川島は「これがファイナルライブじゃないかって、1ヶ月寝てない…」と木内の思いを確認し、「大丈夫。主題歌変えません！」と断言。スタジオは大歓声につつまれ、木内は「主題歌、変わんねーぞー！」と絶叫。川島は続けて「このままサンボマスターさんの力を借りながら、頑張らせていただきます」と改めて伝え、木内はホッとした笑顔を見せていた。