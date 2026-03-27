〈《ついに完結》「笑わせようとしたらあかん」『ばけばけ』脚本家（51）が出演俳優に言われた、“笑いのさじ加減”を決める忘れられない一言〉から続く

トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の「他愛もない、スバラシな」毎日を描いた連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が最終回を迎えた。本作が大事にしてきた、日常の中にある「笑い」や「リアルで自然な台詞」の秘訣を、脚本家・ふじきみつ彦さんに聞いた（全2本の2本目／前編を読む）。

【写真】「郄石さんの瞬発力が素晴らしい」とふじきさんが絶賛し、SNSでも話題になった“金縛り”シーン

――物語の帰結として登場した『思ひ出の記』。この書は『ばけばけ』の制作に欠かせない存在だったと聞きました。制作統括の橋爪國臣さんとチーフ演出の村橋直樹さんは、キャストの皆さんや主題歌を担当したハンバート ハンバートのおふたりにも『思ひ出の記』（小泉セツ著・小泉八雲記念館監修）を渡したとか。ふじきさんが『思ひ出の記』から、作劇において影響を受けたところを教えてください。

ふじきみつ彦さん（以下、ふじき） やっぱりなんといっても、セツさんとハーンさんの「夫婦の関係性」ですね。ふたりの会話のひとつひとつにユーモアがあって、穏やかでおかしみがあって。愛おしさもあって。読んでいると、おふたりが話している光景が浮かんでくるような感覚がありました。『思ひ出の記』に出てくる会話は晩年の頃のものが多く、成熟して深まったおふたりの関係が感じられて。「セツさんはハーンさんのことをすごく好きだったんだな」「ハーンさんもセツさんをとても愛していたんだな」ということが滲み出ている本ですよね。



生まれて初めて目にする「ビア」に驚くトキ ©NHK

――『ばけばけ』が成功した理由のひとつとして、『思ひ出の記』を介して、作品のトーンや空気感についてスタッフ・キャストの皆さんの意思統一がなされていたことが大きいのかなと、想像しています。

ふじき いくつか題材の候補があった中で、僕は『思ひ出の記』を読んだことが「小泉セツさんとラフカディオ・ハーンさんをモデルにしたフィクション」の決め手になりました。こういう夫婦の話ならぜひ書いてみたいと思ったし、作家とその妻の成功譚ではなく「ふたりの他愛ない日常を描いた物語」という基本構想も、『思ひ出の記』からの影響が大きいです。

「郄石さんのままやってくれて、ありがとうございました」

――日常を描くうえで、必要不可欠なのが「自然な台詞」だと思うのですが、『ばけばけ』は「人間が生きてて、こんなこと絶対言わないだろ」みたいな台詞がないですよね。説明的な言葉を省いた「口語台詞」を書くにあたって、心がけたことはありますか？

ふじき ドラマで説明的な台詞って、新たな登場人物が出てきた時に起こりがちなんです。「この人はこういう人だ」ということを説明する必要が生じるから。『ばけばけ』は朝ドラにしては登場人物が少ないところが、功を奏したのかもしれません。

司之介、フミ、サワ（円井わん）は最初から最後までずっと出ているし、終盤で退場したとはいえ錦織も勘右衛門も長いあいだ出ていました。そうするともう「その人の感じ」というのが定着して、いちいち説明しなくてもいいし、キャラクターが立っているので「この人がこんなこと言わないだろう」みたいなことはなくなっていく。

――そしてまた、トキを演じた郄石あかりさんも、「自然な台詞」を言うのがすごく上手いという印象があります。台詞を台詞でないように言う俳優さんというか。

ふじき 本当にすごい役者さんですよね。僕はヒロイン発表の記者会見の時（2024年10月）に「郄石さんのままトキを演じてください」と言ったんです。それで、まさにその通りになっていたので、クランクアップの時（2026年2月）にも同じことを言いました。「郄石さんのままやってくれて、ありがとうございました」と。

オーディションで郄石さんにお会いした時、「明治時代を生きていた小泉セツさんって、こんな感じの人なのかもしれない」と思ったんです。それで実際演じてもらったら、トキというキャラクターがあんなふうに立ち上がるんだ、こんなふうになるんだ、すごいな、と。「あなたのまま演じてください」なんて別に、脚本家が言うことじゃなくて、演出の方が言うことなんですけどね。でもつい、郄石さんにはそう言いたくなってしまいました。

――郄石さんのコメディエンヌとしての資質はいかがですか。

ふじき オーディションのために渡した台本がわりと真面目なシーンだったので、僕はその時点では「笑い」の部分に関しては見抜けなかったんですよ。でも出来上がった映像を見てからは、全幅の信頼を置くようになりました。それは郄石さんが、トキを生きているからなんだと思います。笑いが生まれそうなシーンでも、ちゃんと「普通」に演じてくれている。たぶん、ヒロインが笑わせにかかってしまったら、終わりなんですよね。

――笑いに関してヒロインはあくまでもトスを上げる立ち位置であって、シュートを決める立場ではないと。

ふじき そうですね。司之介にツッコんだりする台詞もよくあるんだけど、ちゃんと親子、家族の関係性をふまえたうえで台詞を言ってくれるので、間違いないんですよね。

――郄石さんのコメディ・センスが光っていた、お気に入りのシーンは？

ふじき 第11週（「ガンバレ、オジョウサマ。」／小島東洋D演出）で、トキがヘブンに金縛りがどいういうものかを説明するために、ウメ（野内まる）に「幽霊やって」と寸劇の相方を頼む。ウメが「幽霊の立ち位置」に移動する際、襖が開ききっておらず、ウメが通りやすいようにトキが寝転んだままバーン！ と雑に開けるところ。

あそこ、笑っちゃったんですよね。「襖が開ききっていない」「雑に開ける」はもちろん台本には書いていなくて、現場で起こったことなんですが、郄石さんの瞬発力が素晴らしい。「トキならやりかねないな」という感じもあったし。

ヘブンが毎朝「オハヨウゴザイマス」と言う理由

――寸劇終わりで、トキがさりげなく、とても小さな声でウメに「ありがとう」と言うのもよかったですよね。寸劇につきあってくれたお礼を、ちゃんとするところが。

ふじき 細かいところまで見てくださって、ありがとうございます。実は今回、明治時代の元武家の家族の話ということで、「ありがとう」「ごめんなさい」は忘れないように、礼儀にはすごく気を遣ったつもりでした。「このシーン、『ありがとう』がないほうがテンポがいいかも」と思うようなところもいくつかあったんですけど、僕としては外せなかった。

ヘブンも短気なところはあるけれど、実は礼儀正しいんですよ。毎朝きちんと「オハヨウゴザイマス」を言うところとか。松江中学に勤めていた頃、錦織が毎朝迎えにきていましたが、「何度も出てくるシーンだし、毎度毎度言わなくてもいいだろう」と思ってしまいがちなところでも、ちゃんと挨拶の言葉を入れるようにしていました。

――トキ役が郄石さんに決まってから、当て書きした部分はありますか？

ふじき 郄石さんに決まる前に、最初の3週ぐらいまでをすでに書き始めていたんです。それで、トキ役が郄石さんに決まって、岡部たかし、池脇千鶴さん、小日向文世さんと、松野家を演じる俳優さんが全員決まってから、なんとなく「この家族の感じ」というのが立体的にイメージできるようになってきて。「松野家の話をもっともっと書いていきたい」と思うようになりました。言ってみれば「松野家丸ごとに当て書き」みたいな感じです。

「なんか泣けないんだよね」と言っていた岡部たかしの目が真っ赤に

――松野家のシーンには、笑って泣けるやりとりがたくさんありました。「これは想定を超えてきた」みたいなシーンはありますか？

ふじき 終盤でいうと、錦織が亡くなってしまう第23週（「ゴブサタ、ニシコオリサン。」／村橋直樹チーフD演出）はどのシーンも好きなんですけど、特にトキが雨清水家に籍を移すと決まって、トキ・司之介・フミが対話するシーン。「松野だろうが雨清水だろうが、父上が父上で、母上が母上なのは、変わらん」とトキが言った後、司之介が「そげで頼む」と返すところは、たまらないものがありました。第1回から司之介・フミ・勘右衛門のトキへの愛をずっと書いてきましたが、このシーンで結ばれた気がして。

岡部たかしとは長いあいだ一緒に演劇をやってきて、昔から知っているのですが、芝居で泣いたのを見たことがなかったんです。本人も「なんか泣けないんだよね」とずっと言っていました。それなのに、「そげで頼む」のシーンでは目が真っ赤で。郄石あかりさんへのコメントVTRで『あさイチ』（NHK総合）に出演した時も岡部は、「俺、そういう（泣くような）タイプの俳優やと思えへんかった」と。僕も本当にそう思いました。

――ふじきさんでさえ見たことのない、「誰も知らない岡部たかし」が『ばけばけ』では見られたんですね。

ふじき 1年の撮影期間を通じて、本当に司之介になっていったし、家族になっていったんでしょうね。トキの父親になっていたし、フミの夫にもなっていた。あらためていい家族だなと思いました。

――トキとヘブンのシーンはいかがでしたか？

ふじき 核心である「夫婦の物語」を体現した郄石あかりさんとトミー・バストウさん、おふたりのシーンはどれもよくて。終盤では特に第24週（「カイダン、カク、シマス。」／泉並敬眞D演出）の、ヘブンが帝大をクビになったことをトキに打ち明けたシーン。「よかっただないですか。あなたは『書くの人』ですけん」と言って、トキがどっしりと受け止める。そこからふたりで『怪談』を書き上げるまでの一連の流れ、完成して「パパさん！」「ママさん！」と喜び合うところなど、めちゃくちゃ素晴らしかったです。

――脚本・演者・演出・スタッフのチームワークが素晴らしい作品だったと思います。ふじきさんにとって、制作統括の橋爪國臣さんとチーフ演出の村橋直樹さんはどんな存在ですか？

ふじき 『ばけばけ』の中の言葉を借りるならば、ヘブンにとって錦織がそうだったように、本当に僕にとってリテラリーアシスタントのような存在ですね。脚本を書いている僕ひとりの力は小さいと思っています。橋爪さんと村橋さんが引っ張ってくれたから最後まで楽しく書けたし、もちろん他のスタッフの皆さん、キャストの皆さんも含めて、感謝しかありません。

僕は、台詞を書くのはできるんですけど、わりとその場その場、感覚で書いていくタイプで。先々の構成を見通して、理詰めで書くということがあまり得意じゃないんです。村橋さんは「本は理屈で作るもの」というタイプで、「人物がいたらとにかく話し始めちゃう」みたいな感じで書き進める僕とは対照的。やっぱり「理」の部分がしっかりしていないと、こうはならなかったと思うんです。

――「感覚」と「理」が合体して『ばけばけ』ができたと。

ふじき 制作が始まってすぐの頃、僕はこんなに長い連続ドラマはやったことないし、明治時代のお話を書くのも初めてなので、「助けてほしい」と言ったんです。「僕は人物たちが豊かになるための作業を責任を持ってやるので、構成や理屈の面で迷った時は助けてください」と。そうしたら橋爪さんが「みんなで考えていきましょう」と言ってくれて。

橋爪さんと村橋さんがいないチームで『ばけばけ』を書いていたらどうなっていたかと想像すると、今、恐ろしいです。

「朝ドラを見る時、第1週で好きかどうかが決まってしまうところがあります」

――約2年間の制作期間をふり返ってみて、いかがですか？

ふじき 脚本を書きはじめる前、まだ制作発表もしていないし『ばけばけ』というタイトルも決まっていない頃、スタッフの方々と僕とで松江にシナリオハンティングに行ったんです。松江のあちらこちらを巡った後、僕は居酒屋で村橋さんに向かって「とにかく第1週でホームランを打ちたいです」と、なぜか言ったんです。僕はホームランを打つタイプの脚本家じゃないのに。

僕自身、視聴者として朝ドラを見る時、第1週で好きかどうかが決まってしまうところがあります。だから、とにかく第1週が勝負だと。村橋さんは僕の言葉を覚えていて、「ふじき作品におけるホームランと、朝ドラの冒頭におけるホームランは両立し得ないんじゃないか」と悩みながら第1週・2週を作ったと言っていました。そして出来上がった第1週の完パケ映像を見てみたら、カキーンと決まるタイプのホームランではないけれど、ランニングホームランっぽい感じにはなっていたんじゃないかなと思ったんです。

――バットに球が当たった瞬間はわからないタイプのホームラン。

ふじき 「あれ？ あれ？」って感じで「なんとなく1点入った」みたいな。でも、ずっと見ていたい朝ドラだなと思いました。視聴者の皆さんにも『ばけばけ』が「なんとなく1点入った」「でもずっと見ていたいな」という感じで届いていたら、嬉しいです。

ふじきみつ彦

早稲田大学卒業後、広告代理店勤務を経てコント、小劇場の世界へ。

シティボーイズライブ等でコントを書く一方、演劇では日本の不条理劇の第一人者・別役実氏に師事。その後、「みいつけた！」などEテレでテレビ脚本を書き始める。

主な執筆作に、NHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」（第30回橋田賞受賞）、テレビ東京「デザイナー渋井直人の休日」「きょうの猫村さん」、WOWOW「撮休シリーズ」、映画「子供はわかってあげない」（沖田修一監督と共同脚本）、岡部たかし・岩谷健司の演劇ユニット「切実」、舞台「muro式」。日常の些細な出来事を独特の笑いをまじえて描く会話劇が得意、と周りから言われる。

（佐野 華英）