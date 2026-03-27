フジ勝野健アナ『めざましテレビ』卒業 全力取材の3年9ヶ月「これからも自分らしく」
フジテレビの勝野健アナウンサーが、27日放送の同局系『めざましテレビ』（前5：25）に出演。この日の放送をもって、同番組を卒業した。
【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ
番組終盤「勝野健アナめざまし卒業 全力取材の3年9ヶ月」というテロップとともに、これまでの同番組の様子をVTRで紹介。その後、スタジオで勝野アナが「きょう、最後なんですね…。本当に視聴者のみなさん、いろいろたくさん取材をさせていただいて、それが放送にのることで、取材をさせていただいたことが本当にありがたいことだなという風に感じながら、毎日放送しておりました。本当に改めて毎日ありがとうございました！そして、これからも自分らしく頑張っていきたいと思います」と呼びかけていた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍していた。
【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ
番組終盤「勝野健アナめざまし卒業 全力取材の3年9ヶ月」というテロップとともに、これまでの同番組の様子をVTRで紹介。その後、スタジオで勝野アナが「きょう、最後なんですね…。本当に視聴者のみなさん、いろいろたくさん取材をさせていただいて、それが放送にのることで、取材をさせていただいたことが本当にありがたいことだなという風に感じながら、毎日放送しておりました。本当に改めて毎日ありがとうございました！そして、これからも自分らしく頑張っていきたいと思います」と呼びかけていた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍していた。