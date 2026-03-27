自身初の開幕投手を務める広島・床田寛樹投手（３１）が２６日、直球勝負での竜狩りに意欲を示した。キャンプから、直球の質の向上を課題に掲げ、取り組んできた。「真っすぐで、押せるだけ押せれば」と意気込んだ。

準備は整った。最終調整となった２０日のソフトバンク戦で計測した最速は１４８キロ。数字には少し物足りなさを感じながら、指先に残った感覚には、手応えがあった。

「体幹を止めて、グッて投げるイメージ。そうやれば、結構スピード出そうな感じがした。その感じをなくさないようにしたい」

中日の予告先発は柳。同学年右腕だ。「負けないように、先にマウンドを降りないように」。メラメラと燃える闘争心も力にする。

強竜打線は破壊力がある。オープン戦でのチーム１６本塁打と７７得点は、１２球団最多。４発を放った新外国人のサノーは、オープン戦の“本塁打王”に輝いた。

大量失点を防ぐために、警戒するのは１、２番。「先頭打者を出さないようにしたい。３、４、５番は本塁打もあるので。（走者をためて）ピンチで回さないようにできればいい」と気持ちを引き締めた。

バットでも貢献していく姿勢は、不変。「悔いのないスイングをしたい」。来季からはＤＨ制が導入されるため、打席に立つのは今季が最後になる。投げて、打って。投打でフル回転し、１年間チームを引っ張っていく。