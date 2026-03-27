86分に同点弾を決めたクレイチー。（C）Getty Images

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　現地３月26日に北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ準決勝が各地で行なわれ、パスDではチェコとアイルランドが対戦した。

　パスDには、チェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアが入り、それぞれが準決勝で戦う。その後、勝者同士が31日の決勝で本大会への出場権１枠をかけて激突する。

　先制したのはアイルランド。14分、敵陣ボックス内でネイサン・コリンズが相手に右足を蹴られ、倒れこむ。VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。その結果、PKと判定され、これを19分にトロイ・パロットが右足で冷静に沈めた。

　さらに４分後には追加点を奪う。ライアン・マニングのCKをファーでダラ・オシェイが頭で折り返す。このボールを相手がクリアミスし、そのままゴールに吸い込まれた。

　反撃に出たいチェコは27分に１点を返す。コーナーキックの流れからラディスラフ・クレイチーが相手に倒され、PKを獲得。これをパトリック・シックが左足で決めた。このまま２−１でアイルランドがリードして前半を終える。
 
　後半は、一進一退の攻防が続く展開のなか、アイルランドは80分に決定機。ジェイク・オブライエンのロングスローにパロットがヘディングで合わせるも、相手GKのスーパーセーブで得点には至らず。

　ピンチを凌いだチェコはその６分後に同点弾を奪う。ミハル・サディレクのFKからクレイチーがヘディングシュートを叩き込んだ。試合は２−２で延長戦に突入する。

　延長戦では両チームともにゴールに迫るも、勝ち越し弾は生まれず。勝負の行方はPK戦へ。チェコが４−３でアイルランドに勝利した。

　死闘を制したチェコはパスDの決勝でW杯出場権をかけてデンマークと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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