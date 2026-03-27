◇ナ・リーグ パイレーツ7─11メッツ（2026年3月26日 ニューヨーク）

昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地で行われたメッツとの開幕戦に先発。初回、2死しか奪えず5失点で降板する波乱が起きた。

初回、ラウの先制2ランで2点の援護を受けて上がったマウンドで先頭・リンドアを四球で歩かせると、次打者・ソトには中前打を浴び無死一、三塁。3番・ビシェットの右犠飛であっという間に失点した。

さらに、ポランコに内野安打を許すと、ロベルトには四球を与え1死満塁のピンチを背負い、バティには走者一掃の適時三塁打を浴びた。この打球は中堅手・クルーズが目測を見誤る不運もあった。その後もセミエンのフライをクルーズが日差しが目に入ったのか捕球し損ねた。これが適時二塁打となり、失点。ベンジを空振り三振に仕留めたもののアルバレスに死球を与え2死一、二塁になったところで降板となった。

わずか2アウトしか奪えず、5失点という結果に終わり、ベンチに下がる際には敵軍ファンが手を叩いて喜ぶなど、異様な雰囲気となった。

スキーンズは昨季32試合で10勝10敗、メジャートップの防御率1・97の成績を残し、メジャー2年目ながらサイ・ヤング賞を受賞。今季も同賞の大本命とされている。ただ、今季初登板は自己最短となる2/3回で降板し、4安打3四死球、5失点で防御率は67・50となった。

初回にエースが5失点したパイレーツは投手陣がその後も失点を重ね、11失点。打線が7点を奪って反撃したものの及ばず開幕戦を落とした。