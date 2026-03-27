『ばけばけ』最終回の“演出”に驚き広がる
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最終回が、27日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！
最終回では、トキは司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）に見守られながら、丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語る展開。「思ひ出の記」と題された一冊の本として結実していく。劇中では「“フロッグ”コート」を巡る勘違いが明らかになり、一同が笑いに包まれる場面も描かれた。フミが「他愛もない、ほんに他愛もない、素晴らしな毎日だっただない」と語ると、トキは涙を流し、日常の尊さが浮かび上がる。
物語の終盤では、トキの手に止まる蚊がヘブンの生まれ変わりを思わせる象徴的な演出も挿入され、「KWAIDAN」が2人の死後に世界的ベストセラーとなったことや、「思ひ出の記」が後世に残ることが示された。長男・勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）と次男・勲（柊エタニエル）がその本を手に取るシーンでは、夫婦の何気ない日々が未来へと受け継がれていく様子が描かれた。
ラストは、ロウソクが灯る暗い部屋で向かい合うトキとヘブンの姿。トキが「これが、私トキの話でございます」と語ると、ヘブンは「ママサン、スバラシ」と応じる。「パパさん、お散歩行きましょうか」と微笑むトキに、ヘブンも「はい」とうなずき、ロウソクが吹き消される中で2人の穏やかな会話が続き、物語は幕を閉じた。初回冒頭と呼応する構成も印象を残した。
放送後、SNS上には「半年間ありがとうございました」「冒頭のシーンが最終回でつながった」「すごい伏線回収の最終回」「演出が素敵すぎて…ロスがすごいです」「まさか初回と繋がるなんて。半年間見守ったご褒美ですかね」などの声が相次ぎ、“ばけばけロス”を訴える反響が広がった。最後まで視聴者の泣き笑いを誘い、深い余韻を残す最終回となった。
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最終回では、トキは司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）に見守られながら、丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語る展開。「思ひ出の記」と題された一冊の本として結実していく。劇中では「“フロッグ”コート」を巡る勘違いが明らかになり、一同が笑いに包まれる場面も描かれた。フミが「他愛もない、ほんに他愛もない、素晴らしな毎日だっただない」と語ると、トキは涙を流し、日常の尊さが浮かび上がる。
ラストは、ロウソクが灯る暗い部屋で向かい合うトキとヘブンの姿。トキが「これが、私トキの話でございます」と語ると、ヘブンは「ママサン、スバラシ」と応じる。「パパさん、お散歩行きましょうか」と微笑むトキに、ヘブンも「はい」とうなずき、ロウソクが吹き消される中で2人の穏やかな会話が続き、物語は幕を閉じた。初回冒頭と呼応する構成も印象を残した。
放送後、SNS上には「半年間ありがとうございました」「冒頭のシーンが最終回でつながった」「すごい伏線回収の最終回」「演出が素敵すぎて…ロスがすごいです」「まさか初回と繋がるなんて。半年間見守ったご褒美ですかね」などの声が相次ぎ、“ばけばけロス”を訴える反響が広がった。最後まで視聴者の泣き笑いを誘い、深い余韻を残す最終回となった。