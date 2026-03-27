虎党著名人が、開幕をきょう２７日に控える阪神へエールを送る応援企画「ウル虎エール」の後編は、俳優で作家の中江有里（５２）が登場です。沖縄でのキャンプは１軍・２軍ともに足を運び、ベテランから若虎まで密着。新戦力に期待を寄せるとともに「隙はない」と２リーグ制以降、初の連覇を確信している。日本ハムから新加入の伏見寅威捕手、昨年未勝利に終わった西勇輝投手の元オリックス同級生バッテリーにも期待。昨年１１月発売の著書「日々、タイガース、時々、本。 猛虎精読の記録」（徳間書店）は着々と部数を伸ばしており、阪神ファンからも見識の確かさを認められる勝利の女神が、思いの丈を熱弁した。

今年もキャンプを見るため、沖縄に行きました。２軍の具志川にも長くいることができ、平田勝男監督が『若い選手がいい』とおっしゃっていました。楽しみな選手が多いですね。

阪神は１軍の層が厚くガッチリ固まってる分だけ、なかなか下から上がってくるのは大変だと思いますけど、去年、高寺望夢選手や中川勇斗選手が１軍に帯同することが増えて活躍を見せてもらえましたし、今年も２軍からの選手が増えたらいいなと思っています。

オープン戦では嶋村麟士朗選手が打ちまくりました。支配下登録されましたが、それまでの試合を見ていて時間の問題だろうと思っていました。実際にそうなりましたけど、若手の左の捕手がいないのですごく期待してます。

今年のタイガースには去年、１軍にいなかった人も活躍してもらいたいんです。西投手に復活してもらいたい。日本ハムからきた伏見捕手とは元々、オリックスでバッテリーだったので、この２人で組んでもらって、活躍してほしいです。

ＷＢＣはＮｅｔｆｌｉｘで見てました。敗退したのは残念ですけど、サトテル（佐藤輝明）選手、森下翔太選手と野手２人は躍動していましたし、あの場にいるだけでも、貴重な経験で、シーズンへすごい気持ちは高まったと思います。もちろん坂本誠志郎捕手は間違いない方なのでね、絶対に必要な方ですから。みんなが無事に帰ってきてくれてよかったです。

心配といえば、開幕から石井大智選手がいないですけど、本人が一番つらいと思います。去年、たくさん投げて疲れもあると思いますし、ＷＢＣに抜てきされて、ものすごく気合が入ってたと思う。

こういう形になるのは阪神にとってもつらくて、石井選手が抜けた穴は大きいけど、穴が大きいからといってガタガタと崩れてるようじゃ優勝はできませんから。そこを埋め合わせるというか、その場所を奪い取るぐらいの気持ちでみんなが頑張ってくれればいいと思っています。

私は阪神優勝を予想していますけど、普通に見て戦力に隙はないですよね。投手力がズバ抜けています。オープン戦では阪神っぽい戦いができていました。成績を見ても５１得点で２３失点、チーム防御率１・４４ってなんですか？こんなチームないですよ。森下選手、サトテル選手、坂本選手がいない状態でここまでもっていった阪神はすごい。

負ける要素がどこなんだって言われると、ケガとかですかね。ただ、２０２４年を見ても不振に陥る選手がいることもあり得ますし、大丈夫って、余裕を持ってもいけないなと。心配してるくらいがいいのかもしれませんね。

今日の開幕戦も行きます！なんとか頑張ってチケットを取りました。甲子園にも行こうと思っています。よく、観戦の時に験かつぎをするんですかと聞かれますが、何もないですよ。神宮に行った時にカツカレーを食べるくらいで。普通に応援します。

今年も勝っても負けても観戦日記は付けますよ。行かなくても試合の展開で気になったこととか、フォアボールで失点する嫌な予感とか書きますね（笑）

私は締まった試合を見るのが好きなんですよ。ホームランがバンバンでるお祭りのＷＢＣはそれはそれでいいと思うし、各国の主砲を集めたダイナミックさは何年に一回でいいと思います。地味かもしれないですけど、緻密な野球が日本のプロ野球の面白さなので。ギリギリのところで戦う、先の先を読む。配球であったり、采配であったりストーリーのある試合を見たいです。

◇中江有里（なかえ・ゆり）１９７３年１２月２６日生まれ、大阪府出身。８９年に俳優デビュー。９２年の「奇跡の山 さよなら、名犬平治」で映画初主演。９５年のＮＨＫ連続テレビ小説「走らんか！」でヒロインを務めた。２００２年には「納豆ウドン」でＮＨＫ大阪ラジオドラマ脚本懸賞最高賞を受賞。０４年にはＮＨＫ ＢＳ「週刊ブックレビュー」司会。０６年に初の小説「結婚写真」を出版した。１９年に歌手活動再開。法大卒。