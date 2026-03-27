「彼氏募集中」は建前…恋愛にイマイチ気乗りしない理由９パターン
意中の女性がフリーだとわかったら、攻めの姿勢でアプローチしたいもの。とはいえ、相手が恋愛そのものに乗り気でない様子なら、事情に合わせた迫り方をする必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『彼氏募集中』は建前…恋愛にイマイチ気乗りしない理由」をご紹介します。
【１】誰にも気兼ねせず、自由に出掛けたり遊んだりしたいから
「友達と会うのに彼氏の了承を得たりとか、不自由でイヤ！」（10代女性）というように、相手が束縛を嫌うタイプなら、「重い！」と思われない攻め方がよさそうです。もし誘いに乗ってもらえても、デートまでに何度も連絡して前言撤回されないよう気をつけましょう。
【２】失恋の痛手を引きずっていて、これ以上傷つきたくないから
「元カレを忘れられるまで、誰かを好きになったりできないと思う…」（10代女性）というように、つらい別れのせいで臆病になっているようなら、傷を癒す手助けをするといいでしょう。好印象を残しておけば、女性の中で恋心へと変化する可能性もありそうです。
【３】仕事や学業に情熱を注いだほうが、手応えを感じられるから
「恋愛も楽しいけど、仕事がうまくいったときの充実感とは比べ物にならない！」（20代女性）というように、恋愛より仕事や勉強に重きを置く女性もいます。とはいえ、「気晴らしにどう？」などとお茶や食事に誘う程度なら、邪魔にはならないでしょう。
【４】次こそダメ男に引っかからないよう、自分を見つめ直したいから
「失敗ばかりが続いたら、しばらく恋愛は自粛しなきゃ！って気になる」（20代女性）というように、「恋愛はもうこりごり…」と感じている女性は、かなりガードが堅そうです。辛抱強く誠意をアピールして、なんとか「自主規制」を解いてもらいましょう。
【５】結婚を意識する年齢になり、気軽に恋愛できなくなったから
「これ以上出会っては別れ…を繰り返せない！と思うと、踏み込めなくて…」（20代女性）というように、「次」に期待を掛けすぎて、身動きが取れなくなっているケースです。将来を考えるほどその女性が好きなら、真剣な交際を申し込んでもよさそうです。
【６】デートで浪費するより、有意義なことにお金を使いたいから
「本当に好きな人とならいいけど、むやみにデートしてもお金がもったいない！」（10代女性）というように、デートでの出費がムダに思えて、誘いを断る女性もいます。「公園でピクニック」などのシンプルなデートなら、OKしてもらえる確率がアップしそうです。
【７】転職したて、試験勉強中などで、とにかく時間がないから
「忙しすぎて、恋愛してる余裕がない！」（20代女性）というように、相手が多忙な時期に言い寄っても、「今は無理！」とあっさり断られてしまいそうです。状況が落ち着いた頃に「すごくがんばってたね！」などと声を掛けると、見守っていたことが伝わるでしょう。
【８】相手の気持ちを推し量ったり、気を使うのがおっくうだから
「彼氏は欲しいけど、付き合うまでの駆け引きとかがすでに面倒…」（10代女性）というように、思わせぶりな態度で気を引こうとしても、かえって難航しそうなケースです。もし脈がありそうなら、ストレートに告白したほうが心に響くかもしれません。
【９】休日や夜に独りぼっちでも、それなりに楽しく過ごせるから
「今の状態にそこそこ満足してるから、下手に踏み込まれたくない」（20代女性）というように、独りが性に合っている女性には、強引に迫るのは控えたほうがよさそうです。友達付き合いから始めて、相手のペースを尊重しながら距離を縮めるといいでしょう。
相手の気持ちを汲みながらアプローチすれば、うまくいく場合もありそうです。「今は恋愛したくない」と言われたら、さりげなく事情を尋ねてみましょう。（安藤美穂）
【１】誰にも気兼ねせず、自由に出掛けたり遊んだりしたいから
「友達と会うのに彼氏の了承を得たりとか、不自由でイヤ！」（10代女性）というように、相手が束縛を嫌うタイプなら、「重い！」と思われない攻め方がよさそうです。もし誘いに乗ってもらえても、デートまでに何度も連絡して前言撤回されないよう気をつけましょう。
「元カレを忘れられるまで、誰かを好きになったりできないと思う…」（10代女性）というように、つらい別れのせいで臆病になっているようなら、傷を癒す手助けをするといいでしょう。好印象を残しておけば、女性の中で恋心へと変化する可能性もありそうです。
【３】仕事や学業に情熱を注いだほうが、手応えを感じられるから
「恋愛も楽しいけど、仕事がうまくいったときの充実感とは比べ物にならない！」（20代女性）というように、恋愛より仕事や勉強に重きを置く女性もいます。とはいえ、「気晴らしにどう？」などとお茶や食事に誘う程度なら、邪魔にはならないでしょう。
【４】次こそダメ男に引っかからないよう、自分を見つめ直したいから
「失敗ばかりが続いたら、しばらく恋愛は自粛しなきゃ！って気になる」（20代女性）というように、「恋愛はもうこりごり…」と感じている女性は、かなりガードが堅そうです。辛抱強く誠意をアピールして、なんとか「自主規制」を解いてもらいましょう。
【５】結婚を意識する年齢になり、気軽に恋愛できなくなったから
「これ以上出会っては別れ…を繰り返せない！と思うと、踏み込めなくて…」（20代女性）というように、「次」に期待を掛けすぎて、身動きが取れなくなっているケースです。将来を考えるほどその女性が好きなら、真剣な交際を申し込んでもよさそうです。
【６】デートで浪費するより、有意義なことにお金を使いたいから
「本当に好きな人とならいいけど、むやみにデートしてもお金がもったいない！」（10代女性）というように、デートでの出費がムダに思えて、誘いを断る女性もいます。「公園でピクニック」などのシンプルなデートなら、OKしてもらえる確率がアップしそうです。
【７】転職したて、試験勉強中などで、とにかく時間がないから
「忙しすぎて、恋愛してる余裕がない！」（20代女性）というように、相手が多忙な時期に言い寄っても、「今は無理！」とあっさり断られてしまいそうです。状況が落ち着いた頃に「すごくがんばってたね！」などと声を掛けると、見守っていたことが伝わるでしょう。
【８】相手の気持ちを推し量ったり、気を使うのがおっくうだから
「彼氏は欲しいけど、付き合うまでの駆け引きとかがすでに面倒…」（10代女性）というように、思わせぶりな態度で気を引こうとしても、かえって難航しそうなケースです。もし脈がありそうなら、ストレートに告白したほうが心に響くかもしれません。
【９】休日や夜に独りぼっちでも、それなりに楽しく過ごせるから
「今の状態にそこそこ満足してるから、下手に踏み込まれたくない」（20代女性）というように、独りが性に合っている女性には、強引に迫るのは控えたほうがよさそうです。友達付き合いから始めて、相手のペースを尊重しながら距離を縮めるといいでしょう。
相手の気持ちを汲みながらアプローチすれば、うまくいく場合もありそうです。「今は恋愛したくない」と言われたら、さりげなく事情を尋ねてみましょう。（安藤美穂）