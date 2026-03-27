「I′m all ears」の意味は？かなりストレートな比喩表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ぜひ聞かせて」でした！

「I'm all ears」は、「ぜひ聞かせて」を表す表現。

「全身を耳にするくらい、興味津々で聞いている」という前のめりな姿勢がよく表れているフレーズです。

少しカジュアルな表現なので、友人同士の会話や親しい間柄での相談などでよく使われます！

A：「I have a secret!」

（秘密があるの！）

B：「I'm all ears!」

（早く聞かせて！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。