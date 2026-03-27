「I′m all ears」の意味は？かなりストレートな比喩表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm all ears」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ぜひ聞かせて」でした！
「I'm all ears」は、「ぜひ聞かせて」を表す表現。
「全身を耳にするくらい、興味津々で聞いている」という前のめりな姿勢がよく表れているフレーズです。
少しカジュアルな表現なので、友人同士の会話や親しい間柄での相談などでよく使われます！
A：「I have a secret!」
（秘密があるの！）
B：「I'm all ears!」
（早く聞かせて！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部