◆米大リーグ ブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、メジャー１年目の開幕戦となった敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放った。

１―１４と１３点を追う９回先頭の第４打席だった。村上は右腕ウッドフォードの３球目、真ん中付近に入ってきた９０・５マイル（約１４５・６キロ）カットボール捉えると、打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、打球角度３１度、飛距離３８４フィート（約１１７メートル）で右翼席へ打球は消えていった。メジャー初安打がホームランとなった。

２３年に続いてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパンでともに戦ったドジャース・大谷翔平投手（３１）も、村上のことが気になって仕方なかった。

試合前練習へ向けて準備をする時間のドジャースクラブハウス。大谷はシャワーを浴びに行く前に、日本人報道陣に向かって「ムネ打ちました？」と質問した。二刀流で練習や調整に多忙な大谷が報道陣に自ら話しかけるのは異例なこと。その時点では２打席に立って２四球。１０台以上あるクラブハウスのテレビではホワイトソックスの試合も放送され、気にしている様子だった。

ＷＢＣの大会中も、試合中は隣に座って打撃談議を交わし、試合前練習のフリー打撃ではいつも大谷と村上が最終組でコンビを組み、お互いを高め合っているように特大弾を放ち合っていた。日本では数少ない左のスラッガー。間違いなく大谷は村上を気にかけ、期待している。