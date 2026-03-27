◆米大リーグ ブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、メジャー１年目の開幕戦、敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」で先発出場。日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放った。米大リーグ公式サイトも速報し、「メジャーでどう通用するかを確認するのに、それほど長く待つ必要はなかった。日本のスーパースターは、（日本での）８年で計２４６本塁打を記録し、２２年には最多の５６本に到達した。球団は１年目からそのような本数を期待しているわけではないが、間違いなく好スタートを切っている」と伝えた。

１―１４と大量ビハインドの９回先頭の第４打席だった。村上は右腕ウッドフォードの３球目、真ん中付近に入ってきた９０・５マイル（約１４５・６キロ）カットボールを振り抜いた。打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、角度３１度、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）で右翼席へ。メジャー初安打がホームランとなり、敵地は騒然となった。

日本人選手がデビュー戦本塁打は２００４年の松井稼頭央（メッツ）、０６年の城島健司（マリナーズ）、０８年の福留孝介（カブス）、１６年の前田健太（ドジャース）、２０年の筒香嘉智（レイズ）に次いで６人目。開幕デビュー戦弾は、史上５人目の快挙となった。村上はこの日、２回１死のメジャー初打席で最速１６７キロ超の怪物右腕ミジオロウスキーから四球を選ぶなど２打数１安打１打点２四球だった。

村上は試合後、現地中継局など米メディアの取材に応じ、「スタートとしてというか、第一歩を踏み出せた気持ちはすごく強いですし、でもチームがこういう感じで負けてしまったので、また明日休んで、あさって勝てるように頑張っていきたいと思います。（本塁打の）角度も良かったですし。ちょっと先っぽでしたけど、しっかりいい角度で捉えられていたので良かったです」と振り返っていた。