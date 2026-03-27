「行きたくない」と言っていた初めてのお泊まり保育に参加した娘が帰宅後に放った泣ける一言

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、娘の初めてのお泊まり保育時のエピソード。数日前まで「楽しみー！」と言っていたのに、前日になると「行きたくない」と表情が暗くなり、テンションも低くなっていく娘。お泊まり保育の当日を迎え、心配ながらもなんとか見送ったはなゆいさん。どんな表情で娘は帰ってくるのか……母娘にとって思い出深い初めての出来事を振り返っていただきました。

大切な節目となるであろうお泊まり保育

子どもが「初めて親と離れて過ごした夜」を覚えていますか？

たった一晩、ですが、子どもも親もドキドキと不安、寂しさが入り混じります。特に、子どもにとっては大きなターニングポイントになるのではないでしょうか。

生まれてからずっと隣にいた親がいない。それは、彼らにとって人生最初の自立と言えるかもしれません。この夜を境に、見える景色や自分自身への向き合い方がガラリと変わる。そんな「一皮むける」ための、大切な節目にもなると思います。

年中・年長でやってくる初めてお泊まり保育。山へ行き、川で遊び、夜は友だちと布団を並べて眠る。縦割り保育では、ひとつ上の子たちが誇らしげに「楽しかった！」とたくましくなって帰ってくる姿を、下の学年の子たちは見ています。

「いいなあ」「早く行きたい」そう思っていたはずなのに、いざ自分の番になると胸がざわつく。

・急に「やっぱり行かない」と言い出す

・楽しみなはずなのに無口になる

・お泊り保育の話題を避けだす

そんな姿がありませんでしたか？

うちの娘が通う幼稚園では、行くか行かないかを「子ども自身が決める」という方針でした。先生たちは全力で楽しさを伝えてくれます。でも、最終的な決断は本人がします。

我が家のまる子も、その選択の前に立っていました。クラスで最後まで迷っていた、最後のひとりだったそうです。

当日、お迎えのバスに乗り込む娘の背中は、決して軽くはなくて……私は笑顔で手を振りながら、胸の奥では祈るような気持ちでした。

これは、娘のまる子が「自分で決めた」初めてのお泊まりの話。あの日、彼女の中で何が起きていたのか。そして帰ってきたとき、私が見たものについてお伝えします。

子どもが殻を破る瞬間に立ち会えた

今回の漫画でいちばん描きたかったのは、娘が「泊まれたこと」ではなく、「自分で決めたこと」でした。

正直に言うと、私は行ってほしかった。きっと成長につながると思っていたから。でも、それは親の願いです。

そんな私の願いとは裏腹にまる子は最後まで迷っていました。行きたい気持ちと、不安な気持ち。その両方を抱えたまま娘は、最後は自分で選びました。

そして、先生が言ってくれた言葉も忘れられません。

「まるちゃんは、自分で『行く』と決めました」

その一言で、私は気づきました。子どもは、守られる存在であると同時に、もう自分の人生を選び始めているんだと。

帰宅後、玄関で見せた暗い表情。最初は静かで、少し疲れていて……でも家に入った瞬間に弾けた声で「まるちゃん、ただいま遠足から帰りましたぁ！」と一言。

あれはきっと、「私はやったよ」という報告だったのだと思います。

子どもが殻を破る瞬間に、親は立ち会えないことも多いですよね。でも今回は、その一歩の直前と、その後ろ姿を見せてもらえたように思います。

子どもの成長は、にぎやかではなく、静かに、でも確実に進んでいきます。

あの小さな背中は、思っているよりずっと強い。そう実感させてもらった、忘れられない日でした。

お弁当を残して帰ってきた娘に「なんで？」と問い詰めた母がその返答から学んだこと