女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125話）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。ラストシーンは初回（昨年9月29日）冒頭に戻る劇的な展開となった。インターネット上には放送終了を惜しむ声や感謝の声が続出。“ばけばけロス”が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡いだ。

最終回は、雨清水トキ（郄石あかり）は家族に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語る…という展開。

丈が「“フロッグ”コート」の勘違いに気づき、一同は爆笑。トキの懺悔は逆転する。松野フミ（池脇千鶴）は「他愛もない、ほんに他愛もない、素晴らしな毎日だっただない」――。トキは滂沱（ぼうだ）の涙を流した。

トキの手に蚊が止まる。ヘブンの生まれ変わりに違いない。

「『KWAIDAN』は二人の死後、世界中で大ベストセラーとなった」

「トキが語った言葉は『思ひ出の記』という一冊の本になった」

長男・勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）と次男・勲（柊エタニエル）が本を開く。「REMINISCENCES OF LEFKADA HEAVIN BY TOKI USHIMIZU（Mrs.Heavin）（思ひ出の記）」。それは、トキとヘブンの何気ない日常――。

エンディングに持ってきたオープニングタイトルバック＝「思ひ出の記」という仕掛け。写真家・川島小鳥氏によるスナップ写真に、数々のドラマ名場面を加えた最終回仕様の“スペシャルタイトルバック”となった。

夫婦デュオ「ハンバートハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」がほぼフルサイズで流れた後、場面は初回冒頭に戻る。東京・大久保の家の書斎。ロウソクが灯る。

＜初回＞

トキ「（『耳なし芳一の話』を語り終え）それでは、もう一つの話、よろしですか？それは明治の初め、武士の世が終わったばかりの、それはそれは恨めしい時代のことでございます。（ロウソクに火をつけ）では、私トキの話を」

＜最終回＞

トキ「これが、私トキの話でございます」

ヘブン「ママサン…スバラシ…」

トキ「パパさん…お散歩行きましょうか」

トキがロウソクを吹き消す。「ドコニ、サンポスル？」「えー、お寺？」「スキップ、シマショウカ？」「ここで？」「（2人で）タッタタッタ…」――。

SNS上には「OPの入り方で震えるくらい泣いた。半年間ありがとう」「半年間、おトキちゃんと泣いて笑って豊かな15分を過ごせました。スバラシな日々でした。アリガト！サビシイ！」「オープニングの写真の意味がまさか最終回で回収されるとは。半年間ありがとうございました」「第1話のアバンがまさかの2人の死後の世界」「あの冒頭のシーンは最初であり最後なのか。そして天国で2人、散歩行くということ？」などの声。最後まで視聴者の泣き笑いを誘うとともに、驚きももたらした。

30日からはドラマ＆トークの「ばけばけ」スピンオフ（後11・00〜11・25）が4夜連続で放送される。