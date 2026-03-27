女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125回）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。ラストシーンは初回（昨年9月29日）冒頭に戻る劇的な展開となった。SNS上には放送終了を惜しむ声など続出。“ばけばけロス”が広がった。朝ドラ初出演にして初主演を全うした郄石から感謝のコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡いだ。

最終回は、雨清水トキ（郄石あかり）は家族に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語る…という展開。

丈が「“フロッグ”コート」の勘違いに気づき、一同は爆笑。トキの懺悔は逆転する。松野フミ（池脇千鶴）は「他愛もない、ほんに他愛もない、素晴らしな毎日だっただない」――。トキは滂沱（ぼうだ）の涙を流した。

トキの手に蚊が止まる。ヘブンの生まれ変わりに違いない。トキは慟哭した。

「『KWAIDAN』は二人の死後、世界中で大ベストセラーとなった」

「トキが語った言葉は『思ひ出の記』という一冊の本になった」

長男・勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）と次男・勲（柊エタニエル）が本を開く。「REMINISCENCES OF LEFKADA HEAVIN BY TOKI USHIMIZU（Mrs.Heavin）（思ひ出の記）」。それは、トキとヘブンの何気ない日常――。

エンディングに持ってきたオープニングタイトルバック＝「思ひ出の記」という仕掛け。写真家・川島小鳥氏によるスナップ写真に、数々のドラマ名場面を加えた最終回仕様の“スペシャルタイトルバック”となった。

夫婦デュオ「ハンバートハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」がほぼフルサイズで流れた後、場面は初回冒頭に戻る。東京・大久保の家の書斎。ロウソクが灯る。

＜初回＞

トキ「（『耳なし芳一の話』を語り終え）それでは、もう一つの話、よろしですか？それは明治の初め、武士の世が終わったばかりの、それはそれは恨めしい時代のことでございます。（ロウソクに火をつけ）では、私トキの話を」

＜最終回＞

トキ「これが、私トキの話でございます」

ヘブン「ママサン…スバラシ…」

トキ「パパさん…お散歩行きましょうか」

トキがロウソクを吹き消す。「ドコニ、サンポスル？」「えー、お寺？」「スキップ、シマショウカ？」「ここで？」「（2人で）タッタタッタ…」――。

■郄石あかりコメント

半年間「ばけばけ」をご覧いただき、本当にありがとうございます。ご覧いただいた皆さんに凄く支えられていたので、とにかく感謝を伝えたいです。

最終回のトキが蚊に刺されるシーンは、本番での感情を大事にするため、リハーサルをほぼ行わずに撮影しました。撮影の前に私の感情が高ぶりそうになると、池脇さんが笑わせてくださるなど皆さんが抑えてくださって。1年間一緒だったからこそ、全員が私のことを理解してくださっていたおかげで、トキとして生きてきたことがすべてあふれるようなシーンになりました。「ばけばけ」は他の皆さんと脚本を信じるだけで、大丈夫だと思えた作品でした。

ラストシーンは、この1年のことを思い出して、情感たっぷりに演じよう…なんてことは思っていなくて、2人の日常をただ演じるだけと思って挑みました。ところが、その前日までヘブンさんが亡くなった後のトキが後悔しているシーンを撮影していたので、目の前にいるヘブンさんを見た瞬間に、懺悔したくなってしまったんです。そういう場面ではないし、どうしたらいいんだろう、と思っていた時に、ふと「散歩しましょうか」という台詞は、ヘブンさんへの告白なんだと気がつきました。そこからは安心して、とにかく“愛している”と伝えたいという思いで撮影しました。

皆さんの反響を感じながら撮影を行うということも初めての経験で、毎朝SNSで感想が届くのが本当にうれしかったです。イベントなどでお会いした時の優しさや表情にも、たくさん救われていました。皆さんの応援が、私含めてキャストの方々、一緒に作ってきたスタッフの方々にも届いていました。半年間、本当にありがとうございました。