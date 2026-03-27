◇「ばけばけ」チーフ演出・村橋直樹監督インタビュー

女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125回）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。ラストシーンは初回（昨年9月29日）冒頭に戻る劇的な展開となった。最終週を担当したチーフ演出・村橋直樹監督に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡いだ。

最終回は、雨清水トキ（郄石あかり）は家族に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語る…という展開。

丈が「“フロッグ”コート」の勘違いに気づき、一同は爆笑。トキの懺悔は逆転する。松野フミ（池脇千鶴）は「他愛もない、ほんに他愛もない、素晴らしな毎日だっただない」――。トキは滂沱（ぼうだ）の涙を流した。

トキの手に蚊が止まる。ヘブンの生まれ変わりに違いない。

「『KWAIDAN』は二人の死後、世界中で大ベストセラーとなった」

「トキが語った言葉は『思ひ出の記』という一冊の本になった」

長男・勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）と次男・勲（柊エタニエル）が本を開く。「REMINISCENCES OF LEFKADA HEAVIN BY TOKI USHIMIZU（Mrs.Heavin）（思ひ出の記）」。それは、トキとヘブンの何気ない日常――。

エンディングに持ってきたオープニングタイトルバック＝「思ひ出の記」という仕掛け。写真家・川島小鳥氏によるスナップ写真に、数々のドラマ名場面を加えた最終回仕様の“スペシャルタイトルバック”となった。

夫婦デュオ「ハンバートハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」がほぼフルサイズで流れた後、場面は初回冒頭に戻る。東京・大久保の家の書斎。ロウソクが灯る。

＜初回＞

トキ「（『耳なし芳一の話』を語り終え）それでは、もう一つの話、よろしですか？それは明治の初め、武士の世が終わったばかりの、それはそれは恨めしい時代のことでございます。（ロウソクに火をつけ）では、私トキの話を」

＜最終回＞

トキ「これが、私トキの話でございます」

ヘブン「ママサン…スバラシ…」

トキ「パパさん…お散歩行きましょうか」

トキがロウソクを吹き消す。「ドコニ、サンポスル？」「えー、お寺？」「スキップ、シマショウカ？」「ここで？」「（2人で）タッタタッタ…」――。

今作の制作にあたり、重要な参考文献となったのが、八雲との13年8カ月にわたる結婚生活をセツさんが口述した回想録「思ひ出の記」。トキとヘブンの物語は「思ひ出の記」を目指して進んでいった。

小さい瓶、返り咲きの桜などのエピソードは「思ひ出の記」に書かれている史実。村橋監督は「最終週は特に、僕たちにとってのバイブルをフィーチャー（強調）した作りになっています。タイトルバック＝『思ひ出の記』というギミック（仕掛け）には、全25週を伴走してくださった視聴者の皆さんへの感謝の気持ちを込めました。トキとヘブンの日々がうらめしいものではなく、すばらしいものだったと知るのは、半年間2人を見守ってくださった皆さんなので、トキが『思ひ出の記』を語ることを追体験してもらえたら、と。タイトルバックが完成した時点から思いついていたアイデアではなく、最終週に向かって脚本も出来上がっていくうちに、自然とにじみ出てきたものです」と明かした。

初回冒頭に戻るラストシーンは「ファーストシーンに戻ったことを印象づけたかったので、かなり初回に寄せて撮りました。衣裳は同じもので、セットもほぼ一緒です」。天井からのカメラワークも同じだが、当然のことながら演技の本質は初回と異なる。

郄石とトミーは、このシーンをもってクランクアップ。約10カ月にわたった長丁場の撮影を完走した。「最後は役柄を超えて、郄石あかりとトミー・バストウのままでもいいというぐらい、2人のお芝居に託しました。2人とも10カ月間、役を“生きて”きたことが最後のお芝居から如実に伝わって、作り手としては心からありがとうという気持ちでいっぱいです」と感謝。本番は一発OK（一発撮り）で、トキがロウソクを吹き消した後の会話は「スキップしていこうか、ということだけをお願いして」のアドリブだった。

「私トキの話」＝「ばけばけ」全125回という“メタ構造”。ふじき氏に尋ねると「トキの半生、という意味合いです。僕自身が構造というものにほとんど興味がないということもありますが、どのようにご覧いただいてもよいと思っています」と言及した。

ただ、となると、時間軸に歪みが生じるのではないか。初回冒頭の時点でヘブンは存命。もちろん「思ひ出の記」は完成していない。

村橋監督は「僕なりの解釈で、最後のシーンを撮りました」と語る。

「書斎のセット内に『思ひ出の記』を置き、タイトルバック後の冒頭カットを、そのアップで入っています。これは、ヘブンが存命であれば、あるはずのないもの。いわゆるオーパーツ（場違いな品）ですよね。じゃあ、ここはいつで、どこなんだ、ということになります。その解釈は皆さんに委ねたいと思いますが、少なくともトキは自分のうらめしい人生をヘブンに笑顔で語ることができ、それをヘブンが『すばらしい』と返した。そして、2人はどこかで今もロウソクを間に置いて語り合っているのではないか、と感じてもらえたらいいなとは思っています。ラストカットで、2人の何気ない会話が遠く聞こえているのも、そんな想いから生まれたものです」