女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125回）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。ラストシーンは初回（昨年9月29日）冒頭に戻る劇的な展開となった。SNS上には放送終了を惜しむ声など続出。“ばけばけロス”が広がった。ヘブン役を好演した英俳優トミー・バストウ（34）から感謝のコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡いだ。

■トミー・バストウコメント

最後まで見てくださって、ありがとうございます。始まる前に「ずっと見ないと“化けて”出るよ」と言っていましたが、たくさんの方が見てくださって、これなら“化けて”出なくてよさそうです（笑）。

一番心に残っているのは、ヘブンが亡くなる直前のトキとのシーンです（第122回・3月24日）。あのシーンを経てヘブンが亡くなった時、まるで自分の一部分もなくなったような気持ちになりました。

一方で、クランクアップの瞬間は、マラソンを走り終えたような達成感がありました。切ない気持ちは、きっと来月になったら感じ始めるのだと思います。

日本でこんなに長期間撮影することができ、さらに、こんなに素晴らしい作品になって、本当にうれしいしありがたいです。是非また、日本で皆さんとお会いできたらと思います。