タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。今季“アイドル”初ステージ姿を披露した。

「今年もサーキットを駆け抜けるサーキットのアイドルですっ！」とつづり、レースクイーンユニット「D'station Racing」の今季初ステージの写真をアップ。

「フレエンのサーキットライブがある年も

ない年も経験してきたからこそ、こうしてまたステージに立てることって当たり前じゃないんだなって、毎回すごく感じてます」などとサポーターらに感謝。

「最後の1枚に太陽属性元気タイプのこちゃの

もう一生やることはないと思われる（？）伝説のラッキーセブンインパクト載せておいたよ 笑」と“サービス・ショット”も投稿した。

この投稿にフォロワーらからは「サーキットに輝く天使」「輝いてます 可愛すぎる」「今年のステージ衣装もものすごく可愛い！！」「ラッキーセブンインパクト」「こちゃまる可愛すぎない！？」「伝説の瞬間に立ち会えた！もう一度、富士でもお願い」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。