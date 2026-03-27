＜叱らない子育てと戦う＞幼稚園からのお友だちがイジメに！？暴言と暴力で学校に相談【第1話まんが】
私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。息子の隣のクラスにはマホちゃん（小3）がいます。マホちゃんは息子と同じ幼稚園出身で、マホちゃんのママ（シオリ、30代）と私は子どもたちが幼稚園児のときから仲良しです。シオリちゃんは穏やかな人で争いごとを好みません。しかし最近、マホちゃんのクラスメイト（マエダユウダイ、小3）のことでシオリちゃんの様子が変わってしまいました。
私とシオリちゃんは単なるママ友ではなく、友だちに近い関係です。私は息子が小学校に入学してから仕事をはじめたので、以前ほどシオリちゃんに会えていませんが、学校や子どもたちのことで気軽に連絡はとり合っています。
なんとマホちゃんが学校でイジメられているそうなのです。転入してきたユウダイくんという子から「ブス」「キモイ」など、意地悪なことを言われたり、だんだんエスカレートしてきた挙句、学校を休みがちになっていたようです。そして今日久し振りに登校したところ、ユウダイくんに背中を思いっきり叩かれたみたいで泣きながら帰ってきたというのです。
シオリちゃんと娘のマホちゃんが同級生からのイジメに悩んでいると知り、私は胸が締め付けられました。
シオリちゃんによると、マエダユウダイくんは転校してきてまもなくマホちゃんをイジメるようになり、ついに背中を叩いたのだそうです。
穏やかなシオリちゃんの取り乱した様子やいつも笑顔いっぱいだったマホちゃんが傷ついた姿を想像し、私はやりきれなさを感じています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
私とシオリちゃんは単なるママ友ではなく、友だちに近い関係です。私は息子が小学校に入学してから仕事をはじめたので、以前ほどシオリちゃんに会えていませんが、学校や子どもたちのことで気軽に連絡はとり合っています。
なんとマホちゃんが学校でイジメられているそうなのです。転入してきたユウダイくんという子から「ブス」「キモイ」など、意地悪なことを言われたり、だんだんエスカレートしてきた挙句、学校を休みがちになっていたようです。そして今日久し振りに登校したところ、ユウダイくんに背中を思いっきり叩かれたみたいで泣きながら帰ってきたというのです。
シオリちゃんと娘のマホちゃんが同級生からのイジメに悩んでいると知り、私は胸が締め付けられました。
シオリちゃんによると、マエダユウダイくんは転校してきてまもなくマホちゃんをイジメるようになり、ついに背中を叩いたのだそうです。
穏やかなシオリちゃんの取り乱した様子やいつも笑顔いっぱいだったマホちゃんが傷ついた姿を想像し、私はやりきれなさを感じています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙