俳優の谷原章介（53）が27日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。番組の最終回について言及した。

「めざましテレビ」のエンディングで中継があり、伊藤利尋アナウンサーから「こうして谷原さん、みなさんとお話しするのも今日が最後になります。谷原さん、『サン！シャイン』最後の放送になりますね。毎日こうやって中継というスタイルでいたけど、ありがとうございました」と話題を振られる場面が。谷原は「え？そうなんですか？」と冗談交じりにとぼけて笑いを誘いつつ「同い年…同級生の伊藤さんとこうやってコミュニケーションを取るのが本当に幸せでした。この間、塩屋さんとお酒飲むことがあったんですけど、僕と伊藤さんのやり取りが大好きで見てくださっているそうです」とコメントした。

同番組は2021年から4年に渡って放送された「めざまし8」の後継番組で、メインMCは谷原が続投。2025年3月31日から約1年間の放送となった。

放送終了後は後継番組を設けずに前座番組「めざましテレビ」と後座番組「ノンストップ！」の時間を拡大して放送するという。