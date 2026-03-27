人気レースクイーンの央川かこ（31）が27日までに自身のインスタグラムを更新。黒革の首輪＆ブラトップ・コスチューム姿を披露した。

「2026年シーズンも株式会社TOM'Sのアンバサダーを務めさせていただくことになり、昨年に引き続きSUPER FORMULAにて【VANTELIN TEAM TOM'S】を応援します」と報告。

黒レザーの首輪＆ブラトップ・コスチューム姿の写真をアップし「TOM'Sアテンダントとしてチームの魅力をたくさんの方に伝えていけたらと思いますので、今シーズンも36号車 坪井翔選手と37号車 サッシャ・ファネストラズ選手の

応援をよろしくお願いします」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「相変わらず美しい」「最高じゃん」「スタイル抜群」「やっぱりTOM’Sのコスチュームがよく似合う！！」「カッコイイ！」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。