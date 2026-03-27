岡山大（岡山市）が２０２７年度分から、国内の学生の年間授業料を１・２倍に、留学生は２・５倍に引き上げる方向で検討していることが、複数の大学関係者への取材で分かった。

現在はいずれも５３万５８００円で、値上げすれば留学生は国立大で国内最高額となる。

文部科学省によると、国立大の学費は省令で標準額が定められ、国内の学生については、その１・２倍を上限に引き上げることができる。留学生については、２０２４年度から、大学の裁量で上限なく上げることができるようになった。岡山大の現在の授業料は標準額と同額だが、国内の学生については、これを上限の１・２倍（約６４万円）まで上げる。１９年度以降、物価上昇などで東京大や千葉大、東京科学大など６大学が値上げし、うち５大学が全学部で標準額の１・２倍としている。

留学生については、東北大が２７年度から、受け入れ環境改善の受益者負担を理由に、標準額から９０万円に値上げする。岡山大が２・５倍にすれば約１３３万円で、文科省によると、国内最高額になる。

岡山大は近く、素案を公表し、学生らとの意見交換をした上で正式決定する。