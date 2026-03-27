この先1か月は、全国的な高温傾向が続きそうです。西日本・東海・関東甲信各地で桜は咲き進み、北陸・東北の桜も平年より早く開花するでしょう。関東甲信・東海・西日本の降水量は、平年並みか多くなりそうですが、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。北日本日本海側では、4月4日から4月10日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が多いでしょう。高温の影響を受け、雪国では融雪が進むでしょう。東北では平年より早く、桜が開花する見込みです。

【気温の傾向】

3月28日から4月10日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北は「ほぼ平年並み」の見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線の影響を受けやすい時期がありそうです。北陸では4月11日から24日頃にかけて、例年に比べ晴れる日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、3月28日から4月24日頃にかけて、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。高温の影響を受けて、北陸の桜も平年より早く咲き始めるのでしょう。

【気温の傾向】

3月28日から4月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線の影響を受けやすい時期がありそうです。この先4月24日頃にかけて、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。高温の影響を受けて、各地の桜は咲き進みそうです。見頃の時期は平年より早まる見込みです。

【気温の傾向】

3月28日から4月10日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より少ない」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は数日の周期で変わるでしょう。3月28日から4月3日頃にかけて、例年と比較して曇りや雨の日が多い見込みです。また、4月11日から24日頃にかけては、例年と比較して、曇りや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

3月28日から4月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】

3/28→4/27

札幌7.0℃〜14.7℃

青森9.3℃〜16.2℃

仙台11.8℃〜17.8℃

【東日本】

3/28→4/27

新潟12.1℃〜18.5℃

東京15.9℃〜21.3℃

名古屋16.4℃〜22.1℃

【西日本】

3/28→4/27

大阪16.1℃〜22.1℃

広島16.2℃〜21.8℃

高知17.8℃〜22.5℃

福岡16.6℃〜21.8℃

鹿児島19.0℃〜23.3℃

【奄美・沖縄】

3/28→4/27

名瀬21.3℃〜24.4℃

那覇22.8℃〜25.4℃

■1か月予報（3月28日から4月27日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:10%・20%・70%

東日本:10%・10%・80%

西日本:10%・10%・80%

奄美・沖縄:10%・20%・70%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :40%・40%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）