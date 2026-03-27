【1か月予報】暖春 桜前線の北上も早まりそう
この先1か月は、全国的な高温傾向が続きそうです。西日本・東海・関東甲信各地で桜は咲き進み、北陸・東北の桜も平年より早く開花するでしょう。関東甲信・東海・西日本の降水量は、平年並みか多くなりそうですが、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。北日本日本海側では、4月4日から4月10日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が多いでしょう。高温の影響を受け、雪国では融雪が進むでしょう。東北では平年より早く、桜が開花する見込みです。
【気温の傾向】
3月28日から4月10日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北は「ほぼ平年並み」の見込みです。
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線の影響を受けやすい時期がありそうです。北陸では4月11日から24日頃にかけて、例年に比べ晴れる日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、3月28日から4月24日頃にかけて、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。高温の影響を受けて、北陸の桜も平年より早く咲き始めるのでしょう。
【気温の傾向】
3月28日から4月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線の影響を受けやすい時期がありそうです。この先4月24日頃にかけて、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。高温の影響を受けて、各地の桜は咲き進みそうです。見頃の時期は平年より早まる見込みです。
【気温の傾向】
3月28日から4月10日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より少ない」見込みです。
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄の天気は数日の周期で変わるでしょう。3月28日から4月3日頃にかけて、例年と比較して曇りや雨の日が多い見込みです。また、4月11日から24日頃にかけては、例年と比較して、曇りや雨の日が少ないでしょう。
【気温の傾向】
3月28日から4月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。4月11日から4月24日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。
【期間中の日最高気温平年値】
【北日本】
3/28→4/27
札幌7.0℃〜14.7℃
青森9.3℃〜16.2℃
仙台11.8℃〜17.8℃
【東日本】
3/28→4/27
新潟12.1℃〜18.5℃
東京15.9℃〜21.3℃
名古屋16.4℃〜22.1℃
【西日本】
3/28→4/27
大阪16.1℃〜22.1℃
広島16.2℃〜21.8℃
高知17.8℃〜22.5℃
福岡16.6℃〜21.8℃
鹿児島19.0℃〜23.3℃
【奄美・沖縄】
3/28→4/27
名瀬21.3℃〜24.4℃
那覇22.8℃〜25.4℃
■1か月予報（3月28日から4月27日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本:10%・20%・70%
東日本:10%・10%・80%
西日本:10%・10%・80%
奄美・沖縄:10%・20%・70%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・30%・30%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:30%・30%・40%
東日本（太平洋側）:20%・40%・40%
西日本（日本海側）:20%・40%・40%
西日本（太平洋側）:20%・40%・40%
奄美・沖縄 :40%・40%・20%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:20%・40%・40%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:50%・30%・20%
西日本（日本海側）:50%・30%・20%
西日本（太平洋側）:50%・30%・20%
奄美・沖縄 :20%・40%・40%