東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.81　高値159.85　安値159.29

160.57　ハイブレイク
160.21　抵抗2
160.01　抵抗1
159.65　ピボット
159.45　支持1
159.09　支持2
158.89　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1527　高値1.1572　安値1.1520

1.1611　ハイブレイク
1.1592　抵抗2
1.1559　抵抗1
1.1540　ピボット
1.1507　支持1
1.1488　支持2
1.1455　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3330　高値1.3378　安値1.3310

1.3437　ハイブレイク
1.3407　抵抗2
1.3369　抵抗1
1.3339　ピボット
1.3301　支持1
1.3271　支持2
1.3233　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7953　高値0.7959　安値0.7914

0.8015　ハイブレイク
0.7987　抵抗2
0.7970　抵抗1
0.7942　ピボット
0.7925　支持1
0.7897　支持2
0.7880　ローブレイク