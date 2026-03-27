東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.81 高値159.85 安値159.29
160.57 ハイブレイク
160.21 抵抗2
160.01 抵抗1
159.65 ピボット
159.45 支持1
159.09 支持2
158.89 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1527 高値1.1572 安値1.1520
1.1611 ハイブレイク
1.1592 抵抗2
1.1559 抵抗1
1.1540 ピボット
1.1507 支持1
1.1488 支持2
1.1455 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3330 高値1.3378 安値1.3310
1.3437 ハイブレイク
1.3407 抵抗2
1.3369 抵抗1
1.3339 ピボット
1.3301 支持1
1.3271 支持2
1.3233 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7953 高値0.7959 安値0.7914
0.8015 ハイブレイク
0.7987 抵抗2
0.7970 抵抗1
0.7942 ピボット
0.7925 支持1
0.7897 支持2
0.7880 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.81 高値159.85 安値159.29
160.57 ハイブレイク
160.21 抵抗2
160.01 抵抗1
159.65 ピボット
159.45 支持1
159.09 支持2
158.89 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1527 高値1.1572 安値1.1520
1.1611 ハイブレイク
1.1592 抵抗2
1.1559 抵抗1
1.1540 ピボット
1.1507 支持1
1.1488 支持2
1.1455 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3330 高値1.3378 安値1.3310
1.3437 ハイブレイク
1.3407 抵抗2
1.3369 抵抗1
1.3339 ピボット
1.3301 支持1
1.3271 支持2
1.3233 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7953 高値0.7959 安値0.7914
0.8015 ハイブレイク
0.7987 抵抗2
0.7970 抵抗1
0.7942 ピボット
0.7925 支持1
0.7897 支持2
0.7880 ローブレイク