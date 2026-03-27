ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで開幕前日練習を行った。ノックなどで調整。メジャーデビュー戦となる２７日（同２８日）のアスレチックス戦に向けて準備を整えた。岡本は「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思います」と心境を口にした。

巨人からポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備も連発。攻守で順調に調整を進めてきた。開幕ロースター枠２６人にも順当にメンバー入り。昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームで、三塁での開幕スタメンを確実にしている。本拠地で２回目の練習をおこなった主砲は「きれいな球場で大きい。すごく楽しみだなと思います」と、試合でプレーすることを心待ちにした。

同じくメジャー１年目でプライベートでも仲がいいホワイトソックスの村上がこの日、メジャーデビュー戦で初ホームラン。「打つんだろうなと思ってました」と喜び、「すぐに（村上が所属するホワイトソックスと）対戦があるので、楽しみに頑張りたい」と思い描いた。