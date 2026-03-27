◆米大リーグ ブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、メジャー１年目の開幕戦、敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」で先発出場。日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放った。

１―１４と大量ビハインドの９回先頭の第４打席だった。村上は右腕ウッドフォードの３球目、真ん中付近に入ってきた９０・５マイル（約１４５・６キロ）カットボールを振り抜いた。打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、角度３１度、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）で右翼席へ。メジャー初安打がホームランとなり、敵地は騒然となった。

日本人選手がデビュー戦本塁打は２００４年の松井稼頭央（メッツ）、０６年の城島健司（マリナーズ）、０８年の福留孝介（カブス）、１６年の前田健太（ドジャース）、２０年の筒香嘉智（レイズ）に次いで６人目。村上はこの日、２回１死のメジャー初打席で最速１６７キロ超の怪物右腕ミジオロウスキーから四球を選ぶなど２打数１安打１打点２四球だった。

試合後には記念球をキャッチしたブルワーズファンの男性に対し、サイン入りバットを手渡してボールと交換してもらった村上。「日本でもいろんな記念の時は返してもらってバットと交換するので。初めての経験ではなかったです」とし、「日本に送るか、多分実家の方に送ると思います」と明かした。