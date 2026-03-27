大リーグのコミッショナー事務局は26日（日本時間27日）、今季開幕時点のアクティブロースター、負傷者リスト（IL）、制限リストを含む948選手のうち、米国50州以外で生まれたのは16の国・地域からの計247人と発表した。AP通信が報じた。

割合は26.1％で、前年の27.8％から低下し、2002年の26.1％以来の低水準となった。最高は2017年の29.8％だった。

日本は今井達也（アストロズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）が新たに加わり、前年の12人から14人に増加して5位。日本の最多は08年の16人で、過去2番目に多くなった。

国別ではドミニカ共和国が93人で最多。ベネズエラが60人で続いた。キューバは20人、カナダは17人、プエルトリコは日本と同じ14人、メキシコは7人。キュラソーとパナマは各4人、コロンビアと韓国は各3人。アルバ、バハマ、ホンジュラス、ニカラグア、台湾は各1人だった。

チーム別ではブレーブスとパドレスがともに15人で最多。ブレーブスは8つの国・地域出身の選手を抱えている。