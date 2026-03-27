この春、あさの情報番組『グッド！モーニング』に強力メンバーが新加入！

あさの情報番組『グッド！モーニング』。

3月30日（月）のオンエアより、『グッド！モーニング』ファミリーに強力メンバーが加入する。

朝の番組初挑戦となるのが、田原萌々アナウンサー。

これまで『スーパーJチャンネル』のプレゼンター＆フィールドレポーターや、『くりぃむクイズ ミラクル９』のMCとして活躍してきた入社5年目。この春から、『グッド！モーニング』平日のMCと、土日のセンターMCを務める。

『グッド！モーニング』加入にあたって、田原アナは「入社前から憧れていた番組だったのでとてもうれしかったです。柔らかくやさしい空気に包まれた『グッド！モーニング』から今までたくさん元気をもらってきたので、恩返しするつもりで頑張ります。これまで報道番組で培ってきた経験を活かしつつ、ワクワクする楽しい話題もみなさんと共有していきたいです」と抱負を語っており、「明るくそして丁寧に、みなさまのお役に立てる情報をお伝えしていきます！」と決意を表明している。

熱意あふれる田原アナに向けて、先輩である斎藤ちはるアナからは激励メッセージも。「田原アナは、華やかながらも元気いっぱいで朝にピッタリの印象です。これから一緒に仕事ができるのが楽しみです。朝から流動感のある番組制作に携われる、最高の環境で成長できる場所だと思います。頼りにしています！」とエールを送った。

◆現役東大院生・入江あんな、キャスター初挑戦に意気込み！

“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江あんなも新加入。『グッド！モーニング』でキャスターに初挑戦する。

「父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンでした」という入江は、「出演が決定したときは、“まさかいつもお世話になっていたあの番組に私自身が！”という驚きが強めのうれしい気持ちでいっぱいでした」と喜びをコメント。

また、「スタートダッシュとなる朝の時間に、視聴者のみなさんが気持ちよく一日を始められるような、明るく前向きな時間をお届けしたいと思っています。毎朝のルーティンとしてみなさんの一日の活力になれるよう、誠心誠意尽くします！」と全力投球を宣言した。

◆佐々木亮太アナ、平日＆日曜に参加！ABC・福戸あやアナも日曜新メンバーに

さらに、ベテラン・佐々木亮太アナウンサーも平日と日曜の放送に参加。抜群の安定感で番組を支えていくことに。そして、ABCテレビ（朝日放送テレビ）の福戸あやアナウンサーも日曜の新メンバーに加わることが決定した。

また、3月23日（月）より放送している番組の新オープニング曲は、“ラブネバ”の愛称で知られる“First Love is Never Returned”が奏でる『Good Morning』。朝の気分を盛り上げる軽快な楽曲となっている。

そんな『Good Morning』にあわせて流れているオープニングアニメーションは、シンエイ動画・久野遥子監督が制作したもの。久野監督はカンヌ国際映画祭の監督週間正式上映作品に選出された映画『化け猫あんずちゃん』（山下敦弘氏との共同監督）で知られる気鋭のクリエイターで、新たなオープニングも朝のはじまりをさわやかに告げる映像に仕上がっている。

平日版『グッド！モーニング』では、新MC・田原アナも参加した、坪井直樹アナ、斎藤アナとのMCメンバー3ショットで、番組のテーマカラー”オレンジ”を基調にした明るい新ポスタービジュアルも完成。今回の新MC＆キャスター解禁とともに初公開となった。