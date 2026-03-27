２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８１銭前後と前日と比べて３４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２２銭前後と同１１銭前後のユーロ安・円高だった。



米国とイランの停戦交渉の動向を注視する展開となった。イラン側が米国による和平案に対して拒否する姿勢を示すなど、和平案を巡る不透明感が強まるなかで、米原油先物相場はＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる５月限が上昇し、米長期金利に上昇圧力を掛けた。日米金利差が拡大するとの見方からドル買い・円売りの流れとなったものの、フシ目の１ドル＝１６０円に迫るにつれ、日本政府と日銀による為替介入の可能性が意識されて伸び悩んだ。２６日にトランプ米大統領はＳＮＳを通じ、イランのエネルギー施設に対する攻撃中止期間を４月６日まで１０日間、延期すると表明した。これを受け一時的にドル売り・円買いの動きが入り、１５９円３０銭台まで下押す場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２７ドル前後と前日と比べて０．００３２ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS