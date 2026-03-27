7月3日よりテアトル新宿ほかで全国公開される奈緒主演映画『死ねばいいのに』に伊東蒼が出演することが決定した。

参考：奈緒主演で京極夏彦『死ねばいいのに』映画化決定 ティザービジュアル＆特報映像も

原作は、京極夏彦による異色のミステリー小説。主演を務める奈緒は、何者かによって殺された鹿島亜佐美について尋ね歩く、謎めいた人物・渡来映子を演じる。監督は、『マイ・ダディ』に続いての奈緒とのタッグとなる金井純一が担当。脚本は、『桐島、部活やめるってよ』で第36回日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞した喜安浩平が手がける。

伊東が演じるのは、主人公・映子がその存在を探し、尋ね、聞き回っている人物・鹿島亜佐美。尋ねる相手によって、印象の異なる亜佐美。彼女はいったいどのような人物だったのか。観客は映子とともに証言を辿りながら、その輪郭を少しずつ形作っていく。

さまざまな印象を与える亜佐美を演じた伊東は、「原作にも台本にも描かれていない亜佐美の姿を見つけようと、沢山考えて撮影に臨みました」とコメントを寄せ、「亜佐美にとっての幸せを言葉にすることは出来ませんが、亜佐美として、奈緒さん演じる映子と過ごした時間で出会った景色の全ては、幸せそのものだったと思います」と撮影を振り返った。

本作の企画・制作を担当したプロデューサーの加藤伸崇（S・D・P）は、「映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』での存在感、底知れなさ、そして少し達観した“現代感”。映子と亜佐美のシスターフッド的、運命共同体のような化学反応が生まれるのではないかと考えました」と伊東に託した想いを明かしている。

あわせて、菩薩のような微笑みをたたえる亜佐美（伊東蒼）のキャラクター写真も公開された。

コメント伊東蒼（鹿島亜佐美役）原作にも台本にも描かれていない亜佐美の姿を見つけようと、沢山考えて撮影に臨みました。亜佐美にとっての幸せを言葉にすることは出来ませんが、亜佐美として、奈緒さん演じる映子と過ごした時間で出会った景色の全ては、幸せそのものだったと思います。その幸せの一片が、スクリーンを通して届けば嬉しく思います。（文＝リアルサウンド編集部）